“El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo”. Albert Einstein

Hay padres de familias que son los principales protagonistas en ayudar a descubrir los talentos de sus hijos (as), y también existen padres “matas sueños”, los padres pesimistas dicen: “Eso no es para ti, tú no naciste para eso deja de soñar despierto”, y son innumerables de conceptos negativos y por ello grandes genios se han desperdiciado. Aplaudo íntegramente a los padres que apoyan a explorar el ‘genio’ de sus hijos.

Celia Jiménez: En la preciosa ciudad de Telde situada al este de Las Palmas de Gran Canaria, (Capital de las Islas de Gran Canaria), de la provincia de Las Palmas España. El el 23 de diciembre del 2000 nació una flor cautivadora de nombre Celia Jiménez y a su corta edad su aroma artístico tiene renombre internacional.

En el 2000 nació un nuevo siglo y con él nació una estrella de brillo, incomparable e inagotable, artísticamente es lo sublime que ha nacido en el nuevo siglo, es una estrella del arte, es una estrella que a través de su personalidad, arte y su melódica voz ilumina e inspira al universo, cuando está en un escenario el cielo y las estrellas sonríen gustosamente su agradable presencia.

Celia Jiménez, es extraordinaria cantautora, su melodiosa voz es formidable y sus movimientos en el escenario es de gran asombro, es una joven ejemplar, su empeño y su pasión por la música la han convertido ganadora del primer lugar de muchos festivales, nacionales.

Premios: A los 7 años subió por primera vez a los escenarios y después hizo una pausa por dos años, ella recuerda que; “Con nueve años me presenté a un festival de la canción en Telde siendo galardonada con el primer premio”, y en noviembre de 2014 “se alzó con el premio de mejor talento musical, de Canarias al ganar la gran final de isla Visón Fit Talent Júnior”...

“Desde entonces he estado cantando en diferentes lugares hoy en día compongo y toco un poco el piano estoy implantado clase en el conservatorio de las palmas de Gran Canaria”. Celia, “es componente Filarmónica de gran Canaria”. El pasado (6 de noviembre 2018) ganó el primer lugar del concurso de talentos “Pride Star” realizado en Maspalomas ciudad que se encuentra en el extremo sur de la isla de Gran Canaria.

Lo que ha logrado Celia es excepcional, es motivo de inspiración y sus éxitos es prueba real de que el trabajo, la pasión y la entrega constante y persistente tienen resultados espléndidos. Asegura que en el futuro desea dedicarse a “Maestra de canto y compositora”.

El poeta Pablo Manrique Yebra, afirma: “Celia, es una joven talentosa y cae bien a todos, es amiga de sus amigos, muy comprometida con ganas de mejorar y aprender”. Mi respeto y mi fiel admiración para ti Celia, mis más sinceras felicitaciones para tus padres que han apoyado tu talento, ellos son ejemplos a seguir. Tu hermoso legado secuestra admiración.

El chico poeta

Escritor y poeta.