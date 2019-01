Carta donde solicito a la revista Dedo Medio que se rectifique por haberme calumniado y difamado

Lima, 3 de enero de 2019

Srta. Verónica Klingenberger

Directora

Sr. Luis Casassa

Editor

Revista Dedo Medio

Presente.-

ASUNTO: SOLICITO RECTIFICACIÓN DE INJURIA,

CALUMNIA Y DIFAMACIÓN EN MI CONTRA

Los saludo cordialmente y al mismo tiempo solicito la rectificación y aclaración de las frases difamatorias y calumniosas en mi contra, difundidas en la página oficial en Facebook de la revista Dedo Medio (https://www.facebook.com/dedomedio) y cuyos pormenores detallo a continuación.

El día 3 de enero aproximadamente a las 2 pm, la revista Dedo Medio publicó en su página oficial en Facebook una captura de pantalla de mi columna periodística en el diario Expreso (donde además figura mi nombre y mi fotografía) con el siguiente comentario referido a uno de mis artículos:

“Dile no a las drogas. Por lo menos a las que consume este tipo. Conspiración gay, Fundación Rockefeller, la CIA, George Soros y los illuminati en un mismo artículo. Qué palta...”

Al margen de que jamás he consumido ni consumo drogas (tal como ustedes afirman tendenciosamente) dichas afirmaciones afectan gravemente mi honor personal y mi reputación, además se trata de aseveraciones que representan injuria, calumnia y difamación agravada.

De acuerdo a lo señalado por la Constitución Política del Perú en su artículo 2° inciso 7, toda persona tiene derecho: “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.”

Asimismo el Código Penal en su Título II Delitos Contra el Honor, Capítulo Único: “Injuria, calumnia y difamación”, señala lo siguiente:

“Injuria, Artículo 130°.- El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa.

Calumnia, Artículo 131°.- El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días-multa.

Difamación, Artículo 132°.- El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa. Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131°, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa. Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.”

Si ustedes discrepan con las opiniones vertidas en mi artículo “La conspiración del contingente gay” (publicado en mi columna “Maquinaciones” el día jueves 8 de noviembre de 2018), lo correcto era que argumenten y fundamenten con racionalidad y respeto, pero sin ofender.

Sin embargo, ustedes optaron por publicar frases injuriosas, calumniosas y difamatorias en mi contra, afectando gravemente mi honor, y pretendiendo además ridiculizarme e insultarme.

Por tal motivo y en base a las leyes que rigen nuestro país, solicito la rectificación inmediata por parte de la revista Dedo Medio, en el mismo espacio y proporción.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Raúl Alfonso Allain Vega.

DNI 46025667

Dante Ramos de Rosas Núñez

Abogado

ICAL 2367