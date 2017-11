Aceptación y evolución del ser humano a través del tiempo

Antes las mujeres eran las más reservadas a la hora de mostrar su cuerpo...

Por: Nathaly Mogollón

Cada día sorprende más el cambio mental que están teniendo tanto las mujeres como los hombres, cuando antes las mujeres eran las más reservadas a la hora de mostrar su cuerpo o entregar su posesión más íntima, actualmente se ve más común que la mujer sugiera o exprese más su deseo sexual que muchos hombres, en algunos casos hasta se ven papeles invertidos, donde el hombre se le puede ver más reservado y la mujer más abierta a tener relaciones sexuales, cosa que en el pasado nunca o muy pocas veces se podía ver.

Sin embargo, no es solo la mujer que ha hecho un cambio dentro de su mentalidad y se ha vuelto más liberal y este no nuevo pero tampoco antiguo cambio que poco a poco ha ido desarrollándose, la mentalidad de la gente en general también ha tenido grandes cambios, cuando antes las relaciones hombre con hombre o mujer con mujer no eran aceptadas por la sociedad, hoy en día en cualquier lado puedes ver parejas del mismo sexo sin ningún tipo de problema viviendo su vida y demostrando que son pareja agarrados de las manos con menos críticas que antes, el odio por la homosexualidad aun existe pues es algo difícil de erradicar pero durante estos años se ha visto un cambio drástico en la mentalidad del hombre al poder aceptar poco a poco ese cambio. Incluso volviendo legal el hecho de poder casarse con su pareja que comparten el mismo género sin ningún problema.

La religión católica y cristiana que antes rechazaba por completo y los etiquetaba de herejes o mal ejemplo rechazando cualquier tipo de gusto que pudiera tener un ser humano cuando demostraba atracción por el mismo sexo, ya en estos tiempos muchos católicos han aceptado poco a poco también este cambio.

Muchos cambios, mucha aceptación, pero con esto no se quiere decir que el odio aun no siga existiendo pues siempre habrá gente que nunca podrá aceptar el hecho de ver una persona homosexual o gay, demostrándole odio que en muchos casos y noticias antiguas ha terminado en muerte solo por un odio incomprendido por una vida ajena que en ninguna forma puede dañar la de ellos, injusto pero la realidad en diferentes puntos de vista siempre será injusta.

Hoy en día se puede ver familias que se armaron a través de relaciones del mismo género y que viven sin ningún problema sus vidas felices, la juventud se puede ver más liberal con lo que al sexo se refiere, cuando antes el sexo era algo sagrado para muchos, Ha ido quedando etiquetado como solo placer y disfrute para muchas personas que lo practican solo para descargarse, cosa que no necesariamente está mal mientras sea conscientemente y segura.

