6 Razones para seguir creyendo en el Espíritu de la Navidad.

El día del Espíritu de la Navidad

“Pues bien, la invitación es para seguir adelante creyendo y amando, cada día de nuestras vidas en el Espíritu de la Navidad”.

No dudes nunca en que las ENERGÍAS, presentes en estas fechas realmente renuevan tu corazón, y es que con razón debemos ponernos a pensar que cada nueva navidad trae consigo un halo de fuerza, de fe, de entusiasmo, de espiritualidad que a veces ni comprendemos, ni sabemos cómo es que nos invade y nos mueve a la acción, que no solo nos llena a nosotros mismos sino que está en el ambiente y nos impulsa a ser mejores personas.

Atiende este llamado de la VOLUNTAD para hacer el bien, en cualquier parte del mundo en donde te encuentres, dale la mano a tu amigo, al vecino o a cualquiera que lo necesite, vive con la esperanza de sentirte cada día más agradecido y bendecido por lo que eres y lo que tienes para compartir y regalar, tu vida tu esencia tu amor, es parte de este espíritu de la navidad que mueve al mundo y que lo hacen cada día mas especial.

Alimenta el espíritu de la navidad, no eres consiente pero cada acto que realizas, es parte de este espíritu de amor, de prosperidad y de dicha que nos une, cada palabra que tu expresas, es un granito de arena en este gran poder del universo para contribuir con los sueños, por esta razón alimenta el Espíritu de la Navidad con tus palabras, con tus acciones, con tus cantos, con tus alegrías, con tus miradas, con todo tu ser.

No debes perder la esperanza, por mucho o poco que tengas, por lo que hayas pasado, incuso por lo que no has conseguido, no debes perder la esperanza y la fe, en este maravilloso Espíritu de la Navidad, él te alimentará si crees profundamente en tu corazón, que tú eres parte de este movimiento, de esta nueva era de amor y de fe, te alentará y te dará vida, para que puedas seguir adelante con tus actividades, pero nunca dudes de su poder y potencial para cambiar el destino en un instante, seguro que a ti te llegará y te sentirás bendecido por ello.

Perdónate y perdona con sinceridad y verás cómo tu carga desaparecerá, no dudes que esta aura de bienestar, de bendiciones y de paz, también tocará tu corazón y los corazones de los demás, por lo tanto, ten en cuenta que tu voluntad de seguir adelante, sano, feliz, con fuerza, con voluntad, también depende de tu capacidad para perdonar y perdonarte, es muy sencillos y muy liberador a la vez, perdonándote y perdonando a los otros, podrás ver como las cargas se disipan, se caen los velos de la mentira y sacas a relucir tu mejor lado. Es como si teniendo una vajilla hermosa, siempre la tienes llena de suciedad y al limpiarlas el brillo resplandece pero con mucha más luz. Así tus Celebraciones Navideñas, encontrarán mejor sentido y las disfrutarás de verdad.

Cualquier tradición o ritual que hagas, es poco, para el deseo de estar bien contigo mismo, por lo tanto cree en ti primeramente y cree que realmente eres un ser de luz y de libertad espiritual y veras que las luces a tu alrededor empiezan a encenderse, mostrándote el camino hacia las personas correctas, que tengan onda y vibración con lo que tu sueñas, amas y hacia lo que necesitas, además las circunstancias adecuadas aparecerán como por arte de magia y te sentirás que en realidad el Espíritu de la Navidad te invade y te dirige a donde quiera que vayas.

Ya verás que no tendrás que forzar nada y más bien encontraras el camino hacia tu realización si en realidad pones en práctica estos consejos y te permites disfrutar de estas Celebraciones de Navidad, junto a tus familiares.