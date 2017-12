¿Sabes cuál es el peso de un Elogio?

76

Una vez, una niña llegaba todos los días sucia en la escuela. Su maestra se molestaba con esa situación pero por ser bondadosa y comprensiva, no quería herir los sentimientos de la niña, pues sabía que la pequeña no estaba teniendo la atención necesaria en su casa. Al acercarse a la niña, comentó: ¡Qué manos hermosas tienes! ¿Por qué no vas al baño limpiarlas, para que todos puedan ver cómo son bonitas? Encantada, la niña se lavó las manos y volvió radiante, enseñando las manos a la maestra. Después de eso, la chica llegaba a la escuela un poco más limpia cada día. El elogio, hecho con sinceridad, es lo que todos necesitamos para cambiar para mejor. Freud una vez dijo: Podemos defendernos de un ataque, pero somos indefensos a un elogio.

Al deferir está frase, Freud sabía el tamaño y el impacto que un elogio puede causar en una persona. Pero hemos hecho muy mal, tenemos costumbre de elogiar a alguien en muerte que en vida.

En Septiembre de este año, una pedagoga me contó la historia de su primo.

El último domingo mi Primo, que creció junto conmigo, resolvió que el suicidio era un camino a seguir, y así lo hizo, jugándose desde el viaducto en la Carretera de los Bandeirantes en São Paulo. Él había perdido algunos de sus sueños por la crisis, perdió el empleo y luego su novia ... El dolor de la impotencia me corroe. Me veo pensando en lo que podría haber hecho, cómo no percibimos que él haría algo así ... En fin ... Sé que muchos aquí están enfretando dificultades, y probablemente conocen a alguien que está pasando por un momento difícil también. ¡Repiensen, reparen, revisen su alrededor... Mira a su amigo ahí, mira a sus compañeros de trabajo, mira a su compañero, mira a su lado! Critique menos, no todo es dinero.

Confieso que me quedé reflexionando muchos días sobre esa historia. ¿Será que las personas en vez de empujar al chico para conseguir un nuevo empleo, solo lo recordaban que existían cuentas por pagar, luz, agua e internet, y no Podrían haber percibido que él nada mas quería una palabra de motivación? ¿Algún elogio sobre sus habilidades? Tal vez elogiar sus puntos fuertes no habría minimizado la situación? La verdad es que decenas de personas cruzan sus caminos todos los días, sea en el trabajo, en la universidad o en la calle, sin olvidarnos de nuestra propia familia, pero a veces nos quedamos ciego, no nos preocupamos más con las personas, el egocentrismo mezclado con ese, el narcisismo no nos permite preocuparse con quien está a nuestro lado. ¿Ha pensado cuántos compañeros de trabajo tenemos? No es necesario esperar al jefe pronunciar un elogio tanto individual como colectivo para el equipo. Podemos practicar eso todos los días, hacer el día de alguien mejor, quien sabe con esa actitud no estamos salvando a alguien más. En esta era virtual, al menos toma su whatsapp y envía un mensaje divertido para quien le guste, a esa persona, o algún pariente que hace tiempo que no tiene contacto, o que trabajó, o estudió con usted, aprovecha de esa experiencia elogio y luego cuéntenme en los comentarios como alguien reaccionó, o vamos a esperar a alguien mas morir para después elogiarlo? Un elogio mientras la persona esta viva pesa una tonelada, pero un elogio después de que la persona falleció, tiene peso de una pluma de ganso.

