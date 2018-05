8 elementos importantísimos a tomar en cuenta al adquirir un inmueble.

Comprar una casa

Cuenta la experiencia, la razón y el sentido común.

A la hora de comprar o vender propiedades, no se necesitan tener super poderes, tampoco de súper estrategias sacadas de libros o de grandes genios, ciertamente el sentido común puede prevalecer en ciertas ocasiones, pero hay que aferrarse a un esquema que nos ayude a ordenar las ideas que tenemos, en un mundo inmobiliario que en muchas ocasiones puede convertirse en perverso.

Te cuento en simples pasos, cómo hacer para que puedas vender o comprar un inmueble sin morir en el intento, chequéalas, seguro más de uno habían pasado esto, por inadvertido:

Organiza tú Presupuesto, esto es vital, no se trata de lo que tienes en tu bolsillo nada más, tu experiencia crediticia determinará la calidad de un buen presupuesto. Existen en las mismas plataformas de las entidades bancarias, simuladores de créditos, en donde se disponen ítems específicos, que incluyen Ahorros personales y de conyugues, tarjetas de créditos, carros, terrenos, otros inmuebles, o ingresos que se posean, esto con la oportunidad de determinar tu capacidad de pago y endeudamiento.

Una vez determinado el Presupuesto, determina la localización del inmueble a adquirir, ciertamente no es lo mismo una casa o apartamento ubicado en una zona sin seguridad, sin servicios, sin garantías como el mismo inmueble ubicado en una zona que tenga todos los servicios y comodidades urbanas necesarias. Entonces, has un estudio simple para determinar en las zonas que te convengan si es segura, si posee los servicios, si ofrecen seguridad particular o publica, de allí se te presentarán propiedades e iras descartando otras.

Ahora sí, determina tus necesidades, exigencias y prioridades, has un lista de cada una de las tres que te mencione y determina que es lo que estás buscando concretamente. Si tienes una familia numerosa, la prioridad es que por lo menos tengan espacios acordes para cada uno, tus listas bien hechas y pensadas, determinaran la comodidad futura de tu vivienda.

El Estilo, el aspecto y su cuidado son primordiales, como lucen los inmuebles es parte de la prioridad, a veces los inmuebles realmente no nos satisfacen, es como todo, no podemos ponernos o lucir algo que realmente no nos gusta, allí si es verdad que te digo, que los inmuebles son un traje a nuestra medida, si nos queda un poco justas las acomodamos o un poco grandes nos adaptamos, pero sí de entrada no nos gusta, no podemos hacer nada, casi el 80% de las transacciones inmobiliarias se deciden por el impacto visual, un inmueble bien cuidado, pintado, remodelado, bien presentado, también se vende más rápido que otros que no lo están.

Cuida que todo esté al día y en regla, existen muchos charlatanes, que por el descontrol personal se aprovechan y surgen las estafas, algo que será tu patrimonio merece que tú le pongas suficiente cuidado para no equivocarte, de eso depende el futuro de ti y de los tuyos. Entonces, no aceptes nada, ni firmes acuerdos parciales o definitivos, si no estás realmente satisfecho con los términos y veracidad de los títulos y tramites que tendrás que hacer. De la misma manera, debes cerciorarte que el pago de aranceles para los bienes y los servicios esté cubierto y en ningún caso entregues dinero sin antes tener ciertamente la legalidad en tus manos.

Has que avalúen el inmueble, si ya estas decidido por un inmueble en particular, permite que hablen los expertos, el valor que el vendedor dice que cuesta, puede que no sea definitivo, si posees la experiencia del mercado donde se encuentra el inmueble, puede que este pueda bajar, además las instalaciones, el tiempo de construcción, el tipo de construcción, los materiales e inclusive el color del inmueble, el deterioro visible o no del inmueble, puede hacer que el precio baje fácilmente y que lleguen a acuerdos para evitar malos entendidos y pleitos futuros.

Por otra parte, con las nuevas tecnologías, es muy fácil verificar los datos de comprador y vendedor, determinar referencias de estos, hacer acotaciones de si es confiable o no hacer transacciones inmobiliarias con ellos y sobre todo llagar a buen término el proceso de compra o venta.

De ser posible contrata un Agente Inmobiliario, que te puede dar la garantía de los inmuebles, puede presentarte alternativas, igualmente opciones de precios y sobre todo la tranquilidad que su profesionalismo, estará por encima de cualquier tipo de transacciones fraudulentas.

En todo caso, como he mencionado, cuenta la experiencia, la razón y el sentido común.

Fuente: > Marco Mogollon