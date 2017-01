Se nos fue la Princesa Leia

Madre e hija posan para la foto

Carrie Fischer, la inolvidable Princesa Leia de La Guerra de las Galáxias, y su madre, Debbie Reynolds, leyenda de Hollywood, quienes murieron los días 27 y 28 de diciembre del año pasado con sólo unas horas de diferencia, serán enterradas una al lado de la otra en la ciudad de Los Ángeles, California, el próximo jueves 5 de enero, afirmaron el martes varias fuentes estadounidenses, confirmando así un anuncio hecho por la familia.

Todd Fischer, hermano de Carrie, declaró al programa televisivo 20/20 de la cadena ABC News, que él y su sobrina Billie Lourd tenían prevista una ceremonia simple en el famoso cementerio Forest Kawn Memorial Park de Los Ángeles. La revista especializada en cine, Hollywood Reporter, cita una fuente cercana a la familia afirmando que habría igualmente una ceremonia en la residencia de Beverly Hills donde Reynolds y Fischer eran vecinas. “Será exactamente lo que ellas querían, estar juntas”, asegura la información. Cabe también la posibilidad de que la familia organice una vigilia abierta para los numerosos admiradores de las dos estrellas; sin embargo tal rumor todavía no ha sido confirmado.

“Debbie solamente quería estar con Carrie”. Todd Fischer

Debbie Reynolds quien saltó al estrellato en la comedia Cantando bajo la lluvia antes de brillar en Adiós Charlie de Vincent Minelli o también en La conquista del Oeste dejó de existir el 27 de diciembre a los 84 años de edad a causa de un derrame cerebral en su domicilio de Beverly Hills. La actriz había comenzando los preparativos para el servicio fúnebre de su hija, Carrie, fallecida la noche anterior a los 60 años debido a una serie de ataques cardiacos.

“Ella no ha muerto a causa de un corazón roto, solamente partió para estar con Carrie”, dijo Todd Fischer a 20/20. La hija de Carrie Fischer, Billie Lourd, agradeció el lunes a través de las redes sociales a todos aquellos que enviaron mensajes de apoyo después de acaecer las muertes de su madre y su abuela con un día de diferencia. “No hay palabras para decir a qué punto mi Abadaba y mi Momby van a hacerme falta. Su amor y apoyo no tienen precio para mí”, escribió la joven de 24 años.

El documental Brigth Lights sobre la relación a veces tormentosa entre Debbie Reynolds y su hija que había sido estrenado en el Festival de Cannes será difundido en la cadena HBO el próximo sábado 7 de enero.

