Rebelde sin causa: La película maldita del cine

Tres artistas, tres historias, tres muertes violentas

Muertes trágicas del reparto de actores

30 de septiembre de 1955. ¡y ya era de noche!... cuando se encontraba dispuesto a viajar a la localidad de Salinas en California y participar en la famosa carrera de automóviles “Competition Motors”, cuando decidió estacionar en una gasolinera el vehículo “Ranchera” que traía remolcado a un hermosísimo carro de alta cilindrada, el “Porche 550 Spyder” que estaría participando en la competición… ¡allí, justamente allí! en la estación de gasolina, cambia de opinión y decide entonces quitar del remolque al veloz “Porche 550 Spyder” para conducirlo y hacerle unos kilómetros antes de la carrera; se va por la costa a alta velocidad por toda la carretera, cuando ¡de repente! se le acercó en el cruce 41-46, en la localidad de Cholame- California, un vehículo Ford Tudor coupe, que también venia a exceso de velocidad y piloteado por un joven estudiante de 23 años de edad, llamado Cal Poly… los dos carros se encontraron en la vía, sin que ninguno de sus pilotos se dieran cuenta de la presencia del otro; ya nada se podía hacer, el violento choque era inminente, trayendo como resultado, la nefasta noticia: “El actor de cine, James Dean a muerto trágicamente… El de la famosa película “Rebelde sin causa”.

12 de febrero de 1976 . ¡y ya era de noche!... cuando salió del teatro, después de una extensa jornada de ensayos teatrales, ya que se encontraba inmerso en un proyecto en las tablas que le había hecho ganar grandes críticas, encarnando el papel de “un ladrón bisexual”; regresaba esa noche a su casa, ya muy cerca de la residencia, observa la figura de un hombre que trabajaba de repartidor de pizzas, llamado Lionel Ray Williams , que sin medir palabra alguna, de forma violenta se le viene encima y sin posibilidad alguna de esquivarlo, le clava de forma reiterada unas cuantas puñaladas, la cual una de ellas le perfora el corazón; el criminal rápidamente le roba su valioso reloj y la billetera saliendo de forma acelerada de la escena del crimen. Trayendo como resultado, la nefasta noticia: “El actor de cine, Sal Mineo a muerto trágicamente… El de la famosa película “Rebelde sin causa”.

29 de noviembre de 1981. ¡Y ya era de noche!, se encontraba navegando, Robert Wagner y su esposa, junto a el también actor, Christopher Walken en un barco comandado por el capitán Dennis Davern rumbo a la Isla de Santa Catalina en las costas de California, noche de fiesta y de alcohol. Cuando de repente en plena embarcación se presenta entre la pareja de esposos una fuerte disputa, discusiones, gritos y algunos golpes estimulado por el exceso etílico; aunque finalmente al paso del tiempo se calmó. Según Robert Wagner, cuando se fue a la cama, su esposa no estaba allí, aunque no se preocupó por ello pues pensaba que su mujer aún se encontraba resentida por la fuerte discusión. Sin embargo al paso de las horas, no aparece la mujer en el barco que se encontraba en alta mar, se promueve la búsqueda por parte de Wagner, walken y Davern; cuando de pronto, aparece flotando en el mar, el cuerpo de la mujer, completamente ahogada, según el anuncio posterior de los forenses es que se precipitó por la borda del barco cayendo al mar; producto de haber estado ebria al estar bebiendo y consumiendo fármacos por lo que la causa de la muerte fue el de ahogamiento. Trayendo como resultado la nefasta noticia: “La actriz de cine, Natalie Wood a muerto trágicamente… la de la famosa película “Rebelde sin causa”.

