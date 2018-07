La serie de Netfilix "Insaciable", ha causado gran polémica.

Más de 115.000 personas dijeron no "Insaciable"

Desde que salió el tráiler en julio, el programa ha sido acusado de "avergonzar" a las personas con kilos de más.

El servicio de streaming Netflix, anunció recientemente el próximo estreno de una producción original protagonizada por Debby Ryan (Zack & Cody: gemelos a bordo, Jessie). La ficción, conformada por 13 episodios, tiene su debut programado para el 10 de agosto, sin embargo miles de espectadores se oponen a la emisión de la serie. La narrativa generó que miles de personas se manifestaran en contra de su estreno por “normalizar el bodyshaming (burlarse del aspecto físico)”.

Florence Given, la usuaria que creó la petición en Change.org para cancelar la serie, argumentó: “Por mucho tiempo, la ficción le dijo a las mujeres y niñas jóvenes e impresionables, que, para ser populares, tener amigos, ser deseables para los hombres y para tener valor como ser humano… hay que ser delgada”.

“La toxicidad de estas series es más grande que solo esta serie en particular. No es un caso aislado, pero es parte de un problema mayor que les puedo prometer que cada mujer ha enfrentado en su vida, el estar en algún lugar de la escala en que evalúan su valor según sus cuerpos, para ser objetos deseables para los hombres. Eso es exactamente lo que esta serie hace. No solo perpetua la toxicidad de la cultura de las dietas, también cosifica el cuerpo de las mujeres”, escribió Given, cuya petición ya acumula más de 118.000 firmas.

Netflix describe la serie como una "comedia oscura y retorcida sobre venganza".

A Patty se le une en el programa Bob Armstrong (interpretado por Dallas Roberts), el entrenador de un importante concurso de belleza que prepara a la joven para ganar el certamen. La esposa de Bob es interpretada por Alyssa Milano, quien también justificó la trama del show. "No estamos avergonzando a Patty. Abordamos (a través de la comedia) el daño que produce avergonzar a alguien por su peso…", tuiteó la actriz. Lauren Gussis, creadora del programa, dijo que la historia se basa en su experiencia.

Patty es el demonio de su "adolescente interno que fue víctima de bullying", dijo a la revista Teen Vogue. Este medio asegura que Gussis tuvo el propósito de "usar la sátira para tratar temas dolorosos". Ryan, que interpreta a Patty, dijo que le atrajo "la intención (del programa) de mostrar cuán difícil y atemorizante puede ser moverse por el mundo con el propio cuerpo, ya sea que lo elogien o critiquen, y lo que se siente rezar para ser ignorado porque es más fácil que ser visto", comentó."Espero que la gente vea el programa antes de emitir un juicio", manifestó.

La protagonista de la serie, Debby Ryan, respondía a las acusaciones en Instagram que "como alguien que se preocupa profundamente por la forma en que nuestros cuerpos, especialmente el de las mujeres, es avergonzado y fiscalizado en nuestra sociedad, estaba muy emocionada por trabajar en Insaciable porque es un show que trata y confronta estas ideas a través de la sátira.

La sátira es una forma de dar toques de diversión a temas difíciles, trae la oscuridad a la luz e introduce conversaciones complicadas".

Entre acusaciones y defensas se disputa el estreno de lo que para muchos será un gran éxito de la compañía con el lanzamiento de Insaciable, para otros un caos e intentan evitar a toda costa el estreno de la serie, una gran polémica envuelve a Netflix con su producción, hasta los momentos no ha sido suspendido su lanzamiento más sin embargo está en veremos por las fuerte críticas recibidas.

Fuente: > Natasha Quiñonez