El regreso de Emma Thompson a "Hombres de Negro".

Los actores Emma Thompson y Liam Neeson se han unido al spin off de Men in Black que prepara Sony Pictures.

Thompson hizo su primera aparición en la tercera entrega de Men in Black (2012) como la agente “O”, la nueva jefa de la agencia estadounidense ultra secreta encargada de controlar y combatir la vida de seres extraterrestres en el planeta Tierra, quien asumió el mando de los “Hombres de negro” tras la muerte de Zed (Rip Torn). En esa oportunidad compartió créditos junto a Will Smith, Josh Brolin y Tommy Lee Jones, la cinta fue dirigida por Barry Sonnenfeld director también de las dos entregas anteriores. Luego del éxito de la película Sony Pictures comenzó a trabajar en el proyecto de una cuarta parte.

Para este spin-off, además de contar con el talento de Emma Thompson se unen al elenco el australiano Chris Hemsworth, más conocido por su trabajo en el universo Marvel como el dios del trueno Thor, y la estadounidense Tessa Thompson quien ya compartió créditos con Hemsworth gracias a su participación como Valkyrie en Thor: Ragnarok. Queda por verse si la química demostrada por esta pareja en la cinta de superhéroes se refleja también en esta historia de ciencia ficción.

Otros grandes nombres fichados son el norirlandés Liam Neeson de la trilogía de acción Taken (Búsqueda Implacable) en el papel del jefe de la división británica, a su lado podremos ver también al actor, escritor y comediante paquistaní-americano Kumail Nanjiani de la exitosa serie de televisión Silicon Valley y al británico Rafe Spall del blockbuster de verano Jurassic World: el reino caído, entre otros

Aunque se desconoce si el dúo de cazadores de alienígenas original conformado por los agentes K (Jones) y el agente J (Smith) estará de vuelta (esperamos al menos una aparición o cameo de alguno de ellos), se sabe que el personaje de la ganadora del Oscar Emma Thompson servirá de conexión entre ambas historias. Como recordaremos en Men in Black 3, una joven agente O interpretada en aquella ocasión por Alice Eve de Stark Trek: En la oscuridad, inicia su carrera de “Hombre de Negro” (o será más apropiado decir Mujer de Negro) siendo la secretaria del estricto agente K con quien termina teniendo un tórrido romance para luego ascender hasta el tope como jefa de la división americana, interpretada en su versión adulta por Emma.

La historia de amor entre “K” y “O” será parte de la trama de esta cuarta entrega. Otro detalle confirmado es que el spin-off de Men in Black trascurrirá en Londres y seguirá la travesía de dos jóvenes agentes en una investigación alrededor del mundo para descubrir a un asesino. La película estará dirigida por el norteamericano F. Gary Gary, director de la exitosa Rápidos y Furiosos 8 y el remake de The Italian Job, el rodaje tiene pautado iniciar el próximo mes de agosto y su fecha de lanzamiento se espera para junio de 2019. Hasta ahora los estudios no han revelado el título de la misma.

Fuente: > Natasha Quiñonez