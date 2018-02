¿Con que viene "Hans Solo, una historia de estar wars"? (Tráiler)

¡Al fin podemos echar un vistazo a la película de Han Solo!

Con la primera película, Una nueva esperanza (1976), comienza el auge del cine de entretenimiento o cine comercial, y toma más fuerza el término 'películas de culto'. Antes de los 70, el cine estaba plagado de historias políticas, producto de la postguerra. Además, reinaba el cine arte europeo sobre el estadounidense; pero a partir de esa década, se popularizan géneros cinematográficos como el de terror y el de ciencia ficción.

En 1973 se estrena El exorcista y tres años después, Carrie yRocky, todas con películas secuelas. Además, Steven Spielberg y George Lucas presentan sus primeros trabajos.

Antes de hacer Star Wars, George Lucas escribió Indiana Jones, pero finalmente estrenó la saga ópera espacial (subgénero de la ciencia ficción) en 1976.

Star wars se ha caracterizado por su originalidad y detalles, y "Hans Solo, una historia de estar wars", no es la excepción

Luego del estreno del capítulo VIII de la saga de Star Wars “The last Jedi”, Lucas Films presentó el primer avance “Hans Solo: una historia de Star Wars” en mayo de 2018. Es la siguiente película en solitario de La guerra de las galaxias dirigida por Ron Howard, escrita por Lawrence y Jon Kasdan, y tiene lugar en la historia años antes del Episodio IV “A new hope”.

En el largometraje, Solo comenzará una nueva aventura con antiguos y nuevos personajes. En esta nueva entrega se conocerán antiguos secretos de La Fuerza e impactantes revelaciones del pasado. Entre los personajes se encuentra Qi’ra cuyo papel es interpretado por la reconocida actriz Emilia Clarke famosa por su actuación en Game of Thrones.

“Han Solo” es el segundo spin-off, precuela de la saga en el que se conocerán los inicios y primeros pasos que dio el personaje del mismo nombre: su evolución desde joven hasta llegar a convertirse en el anti héroe que se vio en una nueva esperanza en el año 1977, antes de que se encuentre con Luke y Obi-Wan.

Sin duda alguna, son muy elevadas las expectativas de los fanáticos, y es que quien no ha fantaseado con llevar una vida como las de esta película? Ningún fanático de Star Wars se salva de haber soñado con tener un Halcón Milenario -la chatarra más rápida de la galaxia, o tener un amigo como Chewbacca, de los personajes más populares de la saga.

Fuente: > Carlos Coronado.