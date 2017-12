Analisis de "La liga de la Justicia"

Si no la has visto, puede ser un spoiler.

Más datos

El cambio de formula era necesario para darle un impulso distinto a lo antes expuesto, por lo que se puede decir que se logra un triunfo parcial o fresco.

29

Es normalmente pensar que existen opiniones divididas y contrapuestas, más cuando se involucra el tratamiento dado a un determinado personaje asunto que puede ser sensible dado los gustos particulares de las personas, por una parte tenemos a la critica que parece no ser muy condescendiente con esta entrega y por otro lado a los fans y público en general que parece haberle encantado.

Tenemos una historia sencilla de seguir, anda complicada y que conocemos anteriormente. Tenemos una amenaza exterior que llega a la tierra y un grupo de héroes con distintas habilidades y poderes muy distintos entre sí y que deben unir sus fuerzas para salvar a la humanidad.

La película se fue por el camino seguro pero muy transitado, ya que se ha visto una y otra vez en diferentes películas, y resulta cansado, cayendo en lo convencional.

Hay un cambio en el paradigma que se venía manejando en anteriores entregas, por ejemplo se ha dejado a un lado ese ambiente oscuro, denso y deprimente de Batman vs Superman, para apostar por un ambiente más colorido, dándole al universo un poco de comedia y que parezca más digerible en diferentes aspectos, como agilidad entre tomas, colorido y un toque esperanzador.

El cambio de formula era necesario para darle un impulso distinto a lo antes expuesto, por lo que se puede decir que se logra un triunfo parcial o fresco.

La salida de Zack Snyder por motivos personales y la entrada de Joss Whedon dejan en evidencia muchos cambios peculiares y deja tramas sin concluir, por ejemplo Batman le pide un favor a Aquaman y nunca nos enteramos cual es, o donde le pide armamento pesado a Alfred para enfrentar a Superman y parece absurdo y confuso que se refería a una metáfora de Lois Lane, cuando se refería a algo físico. Superman aparentaba a ser el villano principal de la película pero un giro inesperado hizo cambiar las cosas, grabaciones a último minuto, recortes de escenas, la eliminación del bigote con CGI de Henry Carvill quien interpreta a Superman entre otras cosas para que la pelicular fuese menor a dos horas.

Es un sándwich echo por dos personas y empatado a la fuerza, no es tan natural la forma en que fluye, pero no está mal. Lo que es interesante son todas esas interacciones entre los súper héroes, el tiempo que se le dedico a cada personaje está bien distribuido y todos brillaron en determinado punto de la película. Wonder Woman sirve como elemento de cohesión entre los personajes, resaltando los valores y el empoderamiento femenino. Batman tiene un genial aspecto de su traje y estuvo muy bien en las peleas, aunque luce un poco apartado por momentos y podemos ver un poco su lado humano. Aquaman parece encajar perfectamente en el equipo a pesar de ser un personaje un poco solitario, Cyborg es el chico inteligente y necesario para resolver ciertos temas dentro de la película y vemos como su personaje evoluciona en la película aunque un poquito atropellado, Flash pone el toque de humor al equipo, nos gustaría ver un poco más de ellos, pero tocará más adelante en sus historias en solitarias.

A Superman lo vemos con una faceta relajada, que conecta con la parte humana, con un toque de humor que lo hacen un poco más alcanzable, sino un tipo más familiar, lo malo es que su aparición estaba muy anunciada que nada, vimos al actor en entrevistas promocionales, el regreso apuntaba a algo mucho más épico, pero lo sucedido no está mal, sobre todo ver a Superman demostrar su poder contra el resto del equipo de la liga de la justicia desde devolverle la pregunta a Batman de “dime y tu sangras?” a sorprender a todos con la mostrada súper velocidad que posee y casi igualar a Flash, el cual luce totalmente sorprendido al ver esto.

La resolución final fue un poco lineal, pero interesante, al final esperábamos a Superman para defender al resto del equipo contra Steppenwolf, quien no se sintió un villano de amenaza global, no se sintió el terror de que alguno de los súper héroes pudiera morir o llegar a sentirnos desesperanzados para luego lograr la victoria de manera muy fácil sin sacrificar nada en el camino. Una resolución demasiado fácil para un aliado de Darkseid.

De las mejores escenas de la película se encuentra en uno de los post créditos donde podemos ver una futura creación de la legión del mal a mano de Lex Luthor.

No podemos negar que tienen un gran camino por recorrer pero es un gran paso para la historia y el universo cinematográfico de DC comics.

Fuente: > Carlos Coronado