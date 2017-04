Stephen Hawking finalmente viajara al espacio

Por: Valeria Chuquimez

Hace algunos años el popular científico ya había admitido que visitar el espacio siempre había sido su sueño. Stephen Hawking sufre de esclerosis lateral amiotrófica desde hace cincuenta años, enfermedad que a través del tiempo le ha atrofiado los músculos impidiéndole la movilización a punto de dejarlo paralitico y arropado por un nuevo sistema que le permite "hablar" más velozmente (con la misma y mecánica voz) , lamentablemente padecer de esta enfermedad habría impedido la realización de su más gran sueño hasta el momento, pero ni la silla de ruedas ni la parálisis hacen que su sueño sea inalcanzable ya que Richard Branson, el fundador de Virgin es quien le ha ofrecido a Hawking una plaza en uno de los vuelos espaciales de Virgin Galactic. Este proyecto pretende llevar a turistas al espacio en los próximos años. De momento hasta 700 turistas espacioales ya han reservado una plaza en los primeros vuelos comerciales de Virgin Galactic (a 230.000 euros por cabeza), y una de estas plazas seria para Stephen.

Hace 10 años Hawking realizo su primer vuelo de “gravedad cero” en un avión de la NASA, el cual disfruto demasiado y está deseoso de tener una experiencia más realista volar a 110 kilómetros de altura a una velocidad de 4.000 kilómetros por hora, es por estas ansias incontenibles que no dudo ni un segundo en aceptar la oferta de realizar el viaje espacial.

«Pensé que nunca nadie me llevaría, pero Richard Branson me ha ofrecido un asiento en Virgin Galactic, y he dicho que sí inmediatamente» fueron las palabras del emocionado cosmólogo en una entrevista que realizo para el programa de cadena británica Good Morning Britain.

También señalo que "Tener tres hijos fue un motivo de alegría en mi vida", ha reconocido el físico británico a sus 75 años. "Pero puedo decir ahora lo que me haría realmente feliz: viajar en el espacio".

VIRGIN GALACTIC

Aun no se tiene una fecha fija para el viaje, ya es un hecho que Virgin Galactic realizara vuelos turísticos al espacio, debido a que desde el pasado mes de agosto la compañía ya tiene la licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y el avión está en fase de pruebas. El primer vuelo que realizaría Virgin Galactic estaba previsto para el 2009 pero tuvieron que aplazar la fecha debido a una serie de perfecciones y problemas técnicos, como sabemos las cuestiones de seguridad son muy tediosas.

OPINIONES POLITICAS A CONSIDERAR

En la entrevista de la que hable anteriormente, Hawking también hablo del Bretix y no se contuvo en mostrar su rechazo hacia el actual presidente de los estados unidos Donald Trump, a quien ha tachado de «demagogo» incluso al punto de decir – en manera bromista- que le da miedo visitar los estados unidos «Me gustaría visitarlo de nuevo y hablar con otros científicos, pero temo que igual ya no soy bienvenido» a pesar de que en el pasado el expresidente estadounidense Barack Obama le concibiera debido a sus significativas contribuciones a la ciencia recibió la medalla Franklin de USA y la medalla presidencial de la libertad.

Sus comentarios también expresaron temores ante lo que él considera «un giro definitivo a la derecha, un enfoque más autoritario» y también ante las políticas medioambientales y resaltó que «el cambio climático es uno de los grandes peligros que afrontamos, y puede prevenirse» «Trump fue elegido por personas que se sentían privadas de derechos por la elite gobernante en una revuelta contra la globalización y su prioridad será satisfacer a su electorado, que ni son liberales ni están tan bien informados», expresó con toda la naturalidad que lo caracteriza.

Sobre Bretix: el científico autor de "Breve historia del tiempo" pidió al gobierno británico que aseguren los lazos que Reino Unido mantiene "Todos los lazos posibles con Europa y con el resto del mundo, para poder seguir siendo líderes mundiales en ciencia e innovación" “Un Brexit dirigido por el ala dura del Partido Conservador que nos puede convertir en una nación aislada"

"No creo que podamos ganar unas elecciones bajo su liderazgo. No ha demostrado ser un líder fuerte, y ha permitido que los medios le retraten como un político de extrema izquierda, cuando en realidad no lo es... Pero seguiré votando a los laboristas; son el partido que realmente importa". Fue el comentario que hizo e n contra de Jeremy Corbyn quien es líder del Partido Laborista por lo que ostenta por el cargo oficial de Líder de La Muy Leal Oposición de Su Majestad en el Reino Unido.

LA ESPERANZA YACE EN LAS MUJERES

«Si tenemos en cuenta a las mujeres altamente poderosas en Europa también, como (la canciller alemana) Angela Merkel, parece que estamos presenciando un movimiento sísmico para que las mujeres accedan a posiciones de alto nivel en la política y la sociedad»

Con este comentario controversial Hawking demostró que la esperanza del mundo yace en el incremento de mujeres en las posiciones del poder, como es el caso de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, y la nueva comisaría jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick, y sobre todo la primera ministra británica Theresa May.

No está de más tener en cuenta sus comentarios sobre temas de opinión pública ya que es considerado uno de los más influyentes y grandes científicos del último siglo. Reconocido sobre todo por sus contribuciones al conocimiento del Cosmos relacionados sobre todo con los agujeros negros y la Teoría del Big Bang.

Hasta ahora le ha demostrado a todo el mundo que el hecho de no poder moverse ni hablar son impedimentos para lograr grandes cosas, de manera que sigue realizando trabajos de investigación, y publicando libros de divulgación científica que se han convertido en superventas en al rededor el mundo, brindando significativos aportes y siendo un ejemplo para la comunidad científica.

