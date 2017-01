¿Solo usamos el 10% de nuestro cerebro?

Por: Alan Cachay

786 1

Esta leyenda ha llegado a oídos de casi todo el mundo e incluso se han hecho películas sobre esto, un buen ejemplo es Lucy, película protagonizada por Scarlett Johansson, particularmente tuve la oportunidad de verla esta semana y para quienes no la han visto la cinta trata sobre una chica llamada Lucy que es usada como burrier para transportar un paquete que contiene nuevo tipo de droga llamada cph4- cabe decir que es una droga inexistente- en la película se dice que esta droga es una versión de laboratorio, de una enzima que generan todos los organismos de las mujeres embarazadas en su sexto mes de gestación. Asimismo esta enzima impacta en el feto como una bomba nuclear orgánica y ayuda al desarrollo, el paquete explota en el interior de la protagonista y esta adquiere la capacidad de usar su cerebro en un 100%, al poder usar su cerebro en la totalidad Lucy se convierte en una heroína que puede aprender cualquier idioma, manipular una computadora a niveles desmesurados, sanar su cuerpo en cuestión de segundos, controlar objetos y personas con su mente, etc. Más que una película que plantea una teoría (la teoría de que solo podemos usar el 10% de nuestros cerebros) es una película de ciencia ficción ya que nada de eso es cierto.

Sin embargo muchas personas creen en ese mito, basándonos en la idea de que solo podemos usar cierta cantidad de nuestro cerebro se podría llegar a pensar que de ser capaces de usar la totalidad del cerebro tendríamos poderes increíbles o seríamos más exitosos e inteligentes, lamento decepcionarlos pero LOS SERES HUMANOS USAMOS NUESTRO CEREBRO CASI EN UN 100% y ahora pasaré a explicar los puntos que nos explican por qué.

Pero primero ¿Cómo se originó?

El director del área de Cultura de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta. Nos explica "Es un mito que difundió Albert Einstein en el siglo XIX facilitando la incultura popular". Pero la cifra del 10% aparece mencionada en el prólogo de la edición de 1936 del popular libro de Dale Carnegie "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas", y para los que creen que Albert Einstein fue la fuente Della Sala ha tratado de encontrar esa cita y ni siquiera los que trabajan en el archivo de Albert Einstein la han podido hallar. Así que parece ser otro mito. Entonces volvemos al punto de inicio y origen del mito aún no queda muy claro y también hay quien sostiene que el origen está en las investigaciones de finales del siglo XIX, donde neurólogos descubrieron que las neuronas tan solo componen un porcentaje de nuestro cerebro. Pensar que eso supone que sólo usamos el 10% de la capacidad cerebral es absurdo, dicen los expertos.

¿10 % DE QUÉ?

Si nos dicen que solo podemos usar un 10% del cerebro entonces al 10% de qué se refieren exactamente, asumamos que nos hablan de la masa encefálica, obviamente no es cierto, es bien sabido que nuestros lóbulos tienen diferentes funciones, por ejemplo el lóbulo occipital nos permite la visión, el lóbulo temporal contiene nuestras regiones del habla, nuestro lóbulo frontal contiene lo que más humanos nos hace: la consciencia, etc. Entonces el simple acto de decir un par de palabras, de abrir una caja e incluso cuando creemos que el cerebro no está trabajando, está haciendo mucho como controlar nuestro ritmo cardiaco, la respiración o simplemente pensando todo esto requeriría el uso de mucho mas de una décima parte de nuestro cerebro, y esto se puede corroborar con una resonancia magnética funcional que nos va a mostrar que partes del cerebro se activan cuando hacemos o pensamos. "En las pruebas de imagen funcional que se hacen a los pacientes se ve que se activa todo el cerebro", asegura el Dr.Porta.

Ahora, considerando que nos hablan del 10% de neuronas- que son las células que componen el cerebro- esto tampoco sería valido ya que las neuronas no se reproducen, es decir si una neurona se deja de usar esta se va a degenerar y va a morir, entonces empezamos a usar otra de manera que tratamos de usar más neuronas como nos sea posible.

¿Y QUE HAY DE LA EVOLUCIÓN?

Si bien es cierto nuestra masa encefálica ha ido aumentando conforme el espacio craneal lo permitía y la diferencia del tamaño del cerebro de un Australopithecus Afarensis (que son considerados los primeros homínidos) con el de un Homo Sapiens Sapiens son abismales,entonces ¿Qué sentido tendría aumentar el tamaño del cerebro si no lo vamos a usar? Una vez más, es absurdo.

Como mencione en un principio no todas las células del cerebro son neuronas y puede que esta confusión haya desatado el mito. Nueve de cada diez células en el cerebro son neuroglias o glías, estas células son las encargadas de la protección, nutrición y soporte de las neuronas. Las neuronas son quienes se encargan de la transmisión de impulsos nerviosos es decir pensar, movernos, sentir, hacernos hablar, en resumen de controlar nuestro cuerpo entero y quizá con el 10% las personas creen que se pueden usar las neuroglias también, las usamos SI pero su función es completamente diferente y no se pueden transformas en neuronas o actuar como ellas.

En conclusión no podemos usar mayor capacidad de nuestro cerebro porque ya usamos la gran parte, obviamente podemos aprender cosas nuevas y cada vez hay mas estudios sobre plasticidad neuronal que sería la capacidad de las áreas cerebrales o de grupos neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las deficiencias funcionales correspondientes a una lesión. Pero no significa que podemos explotar nuevas áreas del cerebro si no que en resumen somos capaces de crear nuevas conexiones en caso de que las “viejas conexiones” ya no funcionen.

Sé que es decepcionante el saber que ya somos capaces de usar gran porcentaje de nuestro cerebro y se rompen las ilusiones de que tenemos habilidades sobrenaturales que aún no hemos descubierto o que tengamos un potencial mucho mayor que podamos explotar, pero lamentablemente no es así. Siempre podemos aprender algo nuevo y nuestro cerebro es capaz de recepcionar cuanta información útil queramos almacenar.

Alan Cachay

Fuente: > Alan Cachay