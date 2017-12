Sobreviviente: más antiguo que los dinosaurios

Erik Gulbranson estudiando fósiles descubiertos

Más antiguos que los dinosaurios

A estas alturas, en donde la ciencia y tecnología han servido como auxiliares a la arqueología, geografía y exploración que se han desarrollado de manera exponencial en el último siglo es difícil encontrar un lugar que no haya sido explorado aún por el hombre. Y efectivamente la Antártida por su difícil clima y exclusivo acceso (solo hay bases científicas) contiene aún muchas zonas vírgenes que albergan muchos misterios.

Uno de estos misterios fue descubierto por Erick Gulbranson y su equipo de geólogos de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, en EEUU quienes aprovecharon la estación de verano pasado en la Antártida, de noviembre del 2016 a enero del año actual, para poder explorar las montañas Transantárticas. Fue aquí donde encontraron restos de arboles que al parecer germinaron hace más de 260 millones de años, eso significa que son mas antiguos que los dinosaurios.

SIENDO MAS ESPECÍFICOS

Los hallazgos concretos fueron: 13 fragmentos ejemplares que al parecer conformaban un bosque, pero no un bosque como los que conocemos en la actualidad si no uno muy diferente. ¿Por qué diferente? Pues las condiciones climáticas y atmosféricas eran otras, hablamos del periodo Pérmico, que finalizo hace 251 millones de años y sufrió una extinción masiva del mas de 90% de las especies que habitaban, incluyendo arboles y diversas plantas.

Lo que resalta mas en este descubrimiento es que se mostró un patrón diferente en cuanto a cantidad, densidad y crecimiento.

INVESTIGAR EN LA ANTARTIDA

Puede ser considerada una tarea solo para valientes ya que las condiciones extremas hacen que sea un ambiente en donde cualquiera se encuentra expuesto a accidentes y al mismo tiempo, un lugar donde no podemos encontrar una ambulancia o un hospital a la vuelta de la esquina.

El equipo acampó en el glaciar Shackleton y gran parte de la exploración la realizaron por avión. Su principal hallazgo se dio en el Promontorio McIntyre, y llegaron ahí debido a que los demás lugares destinados a su investigación eran inaccesibles por los fuertes vientos, de manera que su avión no podía aterrizar.

¿QUÉ TIPO DE PLANTAS SON?

Unas muy especiales sin duda, a pesar de que los 13 arboles pertenecen al mismo género, pueden ser de diferentes especies, pero todas capaces de sobrevivir y florecer en diferentes condiciones. En el periodo en el que se desarrollaron la Antártida era mas húmeda y cálida, pero como sabemos en la Antártida hay cuatro meses de invierno en los que solo hay oscuridad total, por lo que también debieron sobrevivir a los cuatro o cinco meses de verano con luz perpetua.

Se cree que el clima del continente en ese entonces, pudo parecerse al de la actual Siberia, en donde el frío es intenso, pero hay grandes sistemas fluviales, también se sabe que en la Antártida había grandes lagos. Por lo que la nieve no estaba presente todo el tiempo como ahora, posiblemente en el verano esta se derritiera.

Es necesario aclarar que este bosque descubierto, se encontraba en su plenitud hace 260 millones de años en el que la tierra aun no se encontraba separada en los continentes como ahora los conocemos, si no en dos simples masas de tierra: Laurasia y Gondwana. La Antártida se encontraba en este ultimo junto con lo que hoy es Sudamérica, África, La India y la Península arábica.

LA GRAN EXTINCIÓN

La extinción causada por la caída del meteorito no es la única en la edad antigua, la de esta época fue causada aparentemente por un incremento de gases de efecto invernadero en la atmosfera, estos gases pudieron ser metano y dióxido de carbono (CO2) esto habría matado a los animales y plantas. Muchos científicos afirman que estos gases fueron emitidos cuando se dio la erupción volcánica en Siberia hace 200 millones de años.

FUENTE DE VIDA ANTIGUA

Muchas de las investigaciones tanto arqueológicas como científicas se realizan e este continente debido a su tan especial condición climatológica y su ubicación en el globo terráqueo, pero los primeros fósiles que se encontraron en la Antártida hace mas de un siglo, en los años 1910 y 1912 por el británico Robert Falcon Scott (1868-1912), cobraron la vida de su descubridor ya que él fue encontrado congelado en su tienda. Sin embargo, su muerte no fue en vano ya que había encontrado 18 kilos de rocas fosilizadas en las que se podían ver plantas con sus semillas.

Actualmente las misiones también se dan poco a poco y con mucha mas precaución, respetando siempre la flora y fauna del continente. Hace poco en 2006 un equipo argentino encontró el esqueleto completo de un plesiosaurio, este reptil marino media aproximadamente 1.5 metros y se extinguió hace 65 millones de años, sin embargo, se considera que las condiciones en las que vivía eran en agua mucho más cálidas, al estudiar el fósil se planteó la posibilidad de que pudo morir como consecuencia de una erupción volcánica. Pero eso no es todo, fósiles de aves, los últimos árboles que poblaron el continente e incluso los primeros fósiles de dinosaurios fueron encontrados en la Antártida. Todos estos trabajos señalan que fue un territorio lleno de vida, muy diferente a lo que es ahora, un área con muy poca vida y que incluso decrece cada día mas debido a la contaminación y el descenso de sus glaciares, no debemos permitir que una gran extinción vuelva a ocurrir, ya que este lugar alberga especies que no volveremos a encontrar y no sería agradable próximamente ver a focas, ballenas, pingüinos en fósiles.