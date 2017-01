Salvemos lo natural con tecnología

Por: Yuliza A. Miguel

Así como va en aumento la tecnología va reduciendo los recursos naturales, las personas pierden su cultura y sus raíces.

Los arboles cada vez son menos, los lagos se van reduciendo, los animales pierden su habitad porque de ello se usa los recursos para hacer tecnología por ejemplo la energía, etc.

En la actualidad el más común en las personas es el uso del celular .El porcentaje de personas que tienen celular u otros aparatos digitales que remplazan a los objetos que se usaban van aumentando con velocidad. El uso de las redes sociales es común sobre todo en lo jóvenes.

La tecnología remplaza las cosas, los usos de manera natural pero se preguntan que pasaría si se acaba los recursos naturales no se podría hacer tecnología y las cosas naturales son de la naturaleza el ser humano no puede remplazar ningún recurso natural por más que va aumentando la tecnología. Quien puede remplazar al sol, la nevada, los pastos.

Si se acaba el agua no habrá lluvia sin lluvia no hay comida. Un ejemplo breve hace poco no llovía en la sierra la gente se desesperaba pero en lima no mucho porque en este momento es siembra en la cosecha ósea en mayo, junio no habrá comida para los limeños ya que de la sierra viene las comida ejemplo (papa, habas, etc.).

En conclusión, la tecnología no es mala lo malo es como lo usamos debemos de ahorrar energía, debemos de reusar las cosas usar la tecnología para bien para salvar lo natural, no olvidarnos de nosotros de nuestra cultura menos de nuestros ancestros.

