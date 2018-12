Recursos Humanos es protagonista en la transformación digital de las organizaciones del nuevo milenio

Raet

En ocasión de realizarse laen la provincia de Buenos Aires (Argentina), los líderes de Recursos Humanos (RH) de la región coincidieron en que estamos viviendo una nueva era protagonizada por la. Esto ya es un hecho en la vida cotidiana de las personas y las organizaciones. En el ámbito corporativo, el cambio lo encabeza el área de RH a partir de una nueva concepción de la forma de trabajar, una nueva forma de comunicarse con la gente, una nueva manera de armar equipos complementarios y eficientes.

Tenemos que empezar a pensar “fuera de la caja”, la transformación puede realizarse desde RH. Tenemos que ser disruptivos, proactivos, creativos. Y en esta nueva era, el socio estratégico de RH es Marketing; podemos tomar muchas de sus herramientas para conquistar y fidelizar clientes, que también se pueden aplicar en las personas que trabajan en la organización. Tenemos que agudizar nuestros sentidos para ser proactivos en un escenario de cambio permanente; poner en crisis nuestro “punto de vista”, tal como hizo Colón cuando enunció que la tierra no era plana sino redonda.

La tecnología avanza y puede ser nuestra aliada. RH se basa en la comunicación humana, y esto es irremplazable. No hay que tener miedo a los robots. La robótica en RH ayuda, por ejemplo, a detectar dónde hay un error de algún cálculo, de manera de poder resolverlo rápidamente.

La innovación está a la orden del día también en RH. Debemos pensar en políticas que no tengan impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, que los sistemas contribuyan a necesitar la menor cantidad de gasto de papel, tintas, correo, etc. (autorizaciones, recibos de sueldo, capacitaciones, evaluaciones, etc.). Actualmente, se pueden realizar numerosas actividades a través de una PC, notebook, tableta o teléfono inteligente; y esto contribuye a ahorrar mucho tiempo y dinero en las organizaciones. Por otra parte, las nuevas tecnologías permiten determinar quiénes son considerados “influencers” en los distintos equipos de trabajo, que muchas veces no necesariamente son los líderes formales, y así poder trabajar con ellos en la motivación de los grupos.

Por otra parte, los analíticos son fundamentales para RH porque toman información sobre lo que sucedió, muestran los indicadores más relevantes, permiten realizar diagnósticos de causas, así como predecir probables escenarios (tendencias) a partir de la combinación de información y su categorización, con recomendaciones de acciones para llevar a cabo, su costo y el retorno de la inversión. Con todo esto, se pueden tomar mejores decisiones para la gente y la compañía.

El factor común en las reflexiones de especialistas en RH en el Raet Customer Experience Event 2018 fue formar equipos de trabajo basados en la CONFIANZA, comunicarse de manera sincera y permanente, entre pares y con la jerarquía. Por otra parte, se destacó el relacionamiento desde las neurociencias y la clave de contar con un buen posicionamiento de la empresa a través de una marca empleadora distintiva.

Según CAROLINA BORRACCHIA, experta en “Marca Empleadora”, hoy en día las compañías deben trabajar por su “marca empleadora” también a nivel de liderazgo digital. En las organizaciones conviven varias generaciones. Los millennials ya están instalados, y están ingresando los más jóvenes: la generación Z, que son nativos digitales. Estos grupos conciben la vida desde una dinámica digital; sus jefes no pueden ser “antiguos”, deben adaptarse a la nueva forma de comunicarse y, así, poder establecer un mejor diálogo en pos de coordinarse para cumplir los objetivos. La experiencia de trabajo actual debe ser una experiencia digital, y las compañías tienen que entenderlo y modernizarse.

Por su parte, PAULA MOLINARI, Presidente de Whalecom, afirmó que estamos transitando una etapa de la humanidad en la que surge un nuevo paradigma que nos obliga a re-definir los procesos, a re-pensar todo. Hay tres fenómenos bien determinados que nos hacen cambiar el sistema de creencias: la Tecnología, gente con más información que redefine el significado de “bienestar” y la globalización que nos muestra un mundo interconectado. Si bien todos los sectores de una organización se ven impactados por este nuevo sistema de creencias, el líder de RH tiene un doble desafío: por un lado, entender esta nueva forma de percibir y vivir el trabajo, ser creativo y proactivo en la adopción de nuevas prácticas que favorezcan la comunicación para el logro de una mayor productividad de los equipos; por otro, explicar este nuevo escenario a los principales directivos, de modo de lograr consenso para adoptar nuevas políticas y llevar a cabo nuevos procedimientos. La tecnología es el aliado principal ante este nuevo escenario, contribuye a una adopción más rápida de las nuevas reglas de juego y favorece la autogestión, dentro de un marco de colaboración y complementariedad.

Para RH, las herramientas de alta tecnología son fundamentales, especialmente para fomentar una comunicación más ágil y fluida entre los distintos actores (el empleado y la organización, entre pares, entre jefe y su equipo) y transparente, respuestas rápidas, modificaciones y actualizaciones en tiempo real.