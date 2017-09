Rana gigante que comía dinosaurios

Algunas de sus otras características son: apetito voraz, coloración corporal, cabezas muy grandes

Por: Valeria Chuquimez

Más datos

Las ranas con cuernos tienen una mordedura impresionante, y tienden a no soltarse.

Fueron los científicos de la Universidad de Adelaida (Australia), la Politécnica del Estado de California- Pomona, la de California- Riverside y el University College de Londres, quienes descubrieron que las ranas de cuernos que habitan en américa del sur poseen una fuerza de mordida casi tan fuerte como la de los depredadores mamíferos, esto llamo la atención de los investigadores por lo que decidieron analizar con mayor profundidad la fuerza de mordida de las ranas cornudas suramericanas, que pertenecen al género Ceratophrys, a quienes se les conoce como ranas Pacman por su parecido con el personaje del videojuego ya que la morfología de su cuerpo es similar, son redondas y sus bocas son muy grandes. Algunas de sus otras características son: apetito voraz, coloración corporal, cabezas muy grandes. Por todas estas razones estas ranas actualmente son víctimas del comercio internacional de mascotas.

Marc Jones, biólogo del equipo de científicos en la Universidad de Adelaida, comenta que «A diferencia de la gran mayoría de las ranas que tienen mandíbulas débiles y típicamente consumen pequeñas presas, las ranas con cuernos emboscan animales tan grandes como ellas mismas, incluyendo otras ranas, serpientes y roedores, y sus poderosas mandíbulas juegan un papel crítico en agarrar y dominar a la presa»

ESTUDIO A ESCALA

Debido a que los investigadores no pudieron viajar a América del Sur, trabajaron con pequeñas ranas cornudas, que tienen una cabeza con un ancho de 4,5cm y muerden con una fuerza de 30 newtons o hasta 3kg, haciendo una comparación a escala del tamaño de la cabeza, el cuerpo y la fuerza de mordedura, se calculó que las ranas de cuernos grandes quehabitan en América del Sur, que posee un ancho de cabeza de 10 centímetros, tiene una fuerza de mordida de 500 Netwons lo que es similar a la fuerza de morida de reptiles y mamiferos con tamaño similar. Kristopher Lappin, docente de ciencias biológicas de la Universidad Politécnica del Estado de Califoria afirma que «Sería como tener 50 litros de agua en la punta de tus dedos»

RELACION CON LAS BLEEZEBUFO

Debido a la relación de escala lograda, se pudo afirmar que la rana Beelzebufo, que es similar en muchos aspectos a la rana de cuernos grandes, pudo poseer una fuerza de mordida de hasta 2 200 newtons, lo que la pone al nivel de depredadores mamíferos como leones, tigres y lobos. Jones comentó que «Con esta mordedura tan fuerte, «Beelzebufo» habría sido capaz de someter a los dinosaurios pequeños y juveniles que compartían su ambiente»

La experimentación se dio usando un transductor de fuerza hecho a medida, esta maquinaria mide la fuerza aplicada a dos placas cubiertas con cuero con exactitud, luego de que el espécimen en cuestión la muerda. Lappin también afirmo que «Y, hablando por experiencia, las ranas con cuernos tienen una mordedura impresionante, y tienden a no soltarse. La mordedura de un «Beelzebufo» grande habría sido notable, definitivamente no es algo que me gustaría experimentar de primera mano. Esta es la primera vez que se mide la fuerza de mordedura en una rana».

