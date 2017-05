¿Pueden los robots sentir?

Si. Efectivamente es posible, y la tan impactante respuesta que esperábamos por mucho tiempo llega gracias a Cozmo. Vivimos en una sociedad rodeada de tecnología y sus avances brindan beneficios que abarcan todos los campos, como la medicina, agricultura, transporte, etc. Pero Cozmo no fue creado para salvar el mundo, si no para hacernos los días más felices y alegrarnos con sus tan inusual comportamiento.