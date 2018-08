Lanzarán antimateria para ver cómo se comporta en gravedad

Experimento ALPHA lanzarán antimateria

La respuesta de la antimateria a la gravedad, medida por primera vez

Hay muchas teorías en base a ella, la antimateria es lo opuesto a la materia, esta hecha de partículas y átomos como la materia, lo que la hace diferente es que contiene una carga negativa y a este se lo considera antiprotón, significa que cuando las cargas negativas y positivas llegan a tener algún tipo de contacto este generaría una explosión muy destructiva, la teoría principal sobre el daño que causaría es la del BIG BANG.

Esto significa que la antimateria naturalmente para ser producida debe estar en un tanque al vacío en forma suspendida ya que no puede tocar el suelo o lo que considera materia, ya que como antes se mencionó podría causar una explosión tan destructiva que pudiera desaparecer una ciudad completa o quizás de la carga que contenga el planeta entero, actualmente la antimateria se quiere utilizar para distintos fines, entre ellos generar energía para ciudades enteras y así no depender de las diferentes formas de producción de energía sobre todo eléctrica, para mover autos y mas, también se quiere utilizar para armas, con el fin de destruir edificios y tanques en las guerras, entre otros fines.

El experimento Alpha que comprende la medición Lyman-Alpha del hidrógeno, comprende un estudio del comportamiento de las partículas de hidrógeno y antihidrógeno, lo ideal es verificar como se comporta en la gravedad ya que para poder trabajar con la antimateria del hidrógeno se debe realizar en un espacio al vacío, en suspensión magnética y en la completa oscuridad, el líder de este proyecto es el científico Jeffrey Hangst, que busca con sus estudios la medición de las partículas de materia del hidrógeno y antihidrógeno, para así determinar o cambiar una de las teorías planteadas de como se creo el universo y por que razón se cree que esta compuesto de mayor cantidad de materia y no de antimateria, ya que en suposición y estudios que se han realizado desde el descubrimiento para que se haya generado el BIG BANG debió haber una cantidad por igual de materia y antimateria, para que se produjera la explosión, el científico coloca como ejemplo los lados izquierda y derecha, ambas existen pero no pueden coexistir, no se pueden mezclar.

El científico Jeffrey Hangst, el pasado año en el mes noviembre logró durante mas de mil segundos atrapar atomos de antimateria lo que le ha ayudado a desengranar mas detalles sobre su investigación, este insiste en que para poder generar un gramo de antimateria nos costaría un billón años y el universo tiene solo trece mil millones años, ademas este requeriría de mas energía de la que produce el planeta tierra. El mismo indica lo peligroso de trabajar con la antimateria ya que para generarla debería estar aislada, cualquier dispositivo que la sujete no debe dejar de trabajar en ningún momento, porque si se llegara a escapar ese gramo de antimateria, el y todos los que allí se encuentren desaparecerían.

Fuente: > Natasha Quinonez