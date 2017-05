Laboratorios peruanos en la Luna

Por: Valeria Chuquimez

3019

¿Pero cómo funciona este concurso? En el 2007 Google lanzó un concurso llamado Luna X Prize para que todas las empresas del mundo compitan por convertirse en la primera empresa privada en enviar una misión a la Luna, esta misión consiste en mandar un rover (un vehículo de exploración espacial) que sea capaz de recorrer al menos 500 metros de la superficie lunar, además que también pueda transmitir imágenes en alta definición. Fuera del prestigio que la empresa privada recibirá al ser la pionera en cuanto a misiones espaciales también ganará 20 millones de dólares.

Una de las empresas que participa en este concurso es Team Indus, quienes presentaron un rover que está participando en Luna X Prize –el concurso impuesto por Google- pero esta ambiciosa y visionaria empresa ha decidido hacer una convocatoria a nivel mundial para que un equipo científico se les una en la misión y poder implementar el rover que mandaran con un pequeño laboratorio en el que se pueda realizar experimentos viables. El concurso mundial, lleva el nombre de Lab2Moon y le brinda la oportunidad a un equipo de científicos de imaginar, diseñar y elaborar un proyecto que catalizara la evolución humana como una especie sostenible y multi-planetaria, según describe el web site del concurso. Fueron más de 3mil proyectos a nivel mundial que postularon para llevar su laboratorio a la luna, quedando tan solo 25 finalistas. De los equipos finalistas, dos son peruanos. La competencia fue ardua pero finalmente nuestro país fue victorioso obteniendo a proyectos prometedores, a continuación explicare cada uno de ellos.

LUNI Ψ (LUNIPSI)

Es uno de los proyectos peruanos, el cual está conformado por Roberto Adolfo Ubidia Incio, Jeel Junior Moya Salazar y Pierre Guillermo Padilla Huamantinco. Es un experimento biológico diseñado para probar y monitorear el crecimiento de bacterias relacionadas con enfermedades como la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa en ámbitos especiales como es el caso de estar expuestas a la gravedad lunar. Y lo más increíble de esto es que el laboratorio tendrá el tamaño de una lata de gaseosa, por lo que le apodaron CanLab.

Adolfo Ubidia el biólogo del equipo y parte de la Sociedad Científica de Astrobiología - SCAP nos comentó que “Hacer experimentos con estas bacterias es importante porque se ha visto que en microgravedad, en la estación Espacial Internacional, estas bacterias pueden hacerse más patogénicas creciendo y moviéndose más rápidamente y produciendo más sustancias que les permiten resistir mejor a las defensas del ser humano”

KILLA LAB

Son el otro proyecto peruano que ha logrado quedar finalista en el concurso, su nombre es referente al quechua la lengua ancestral del Perú, Killa que traducido al español significa Luna y Lab que es la abreviación de laboratorio por lo que significaría “laboratorio de la Luna”. El equipo está conformado por Ruth Estefany Quispe Pilco, Sofia Cristina Ana Rodriguez Venturo, Williams Kevin Solis Quispe. Este proyecto propone que la exposición a la radiación espacial deje de ser un problema para futuras misiones lunares. Como sabemos la luna está sometida a radiación ionizante, alta radiación ultravioleta y extremos cambios de temperaturas. Ellos quieren enviar a la luna un dispositivo de prueba que use biofilms formados en su mayoría por cianobacterias extremófilas que viven en condiciones extremas como lo dice su nombre, y logran sobrevivir a alta radiación UV y en sitios híper áridos sin ningún problema, de ser efectivo este biofillm serviría para entender los efectos de la radiación uv de la luna sobre las cianobacterias y estudiar su descomposición cinética.

Ruth Quispe, miembro del equipo de KillaLab también miembro de la Sociedad Científica de Astrobiología SCAP nos comenta “Un biofilm (una pequeña capa de microorganismos) es la mejor presentación de microorganismos para sobrevivir a viajes largos en el espacio, mucho más que células libres o en colonias específicas y es por ello que propusimos enviarlos a la Luna” también añadió “Queremos agradecer por la colaboración al Dr. Julio Valdivia, a la empresa Mad Wave Devices y a la Universidad Tecnológica - UTEC”.

Con gran esfuerzo y dedicación estos equipos viajaron el pasado 12 y 15 de marzo a Bangalore, India. Algunos de los miembros de ambos equipos realizaron diversas actividades para poder obtener el dinero necesario y comprar los pasajes a la India. Su viaje fue para presentar un prototipo de sus proyectos ante el jurado de Lab2Moon, el jurado del concurso está conformado por reconocidos científicos como el Dr. K. Kasturirangan, Ex Presidente de la ISRO (la agencia espacial de la India), Dr. Alain Bensoussan, Ex Presidente de la Agencia Espacial Europea (ESA), y el Dr. Priyamvada Natarajan, Astrofísico en la Universidad de Yale. Esperamos que los resultados hayan sido favorables para cualquiera de los equipos y que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos. Team Indus aún no ha publicado el ganador del concurso pero esperamos que cualquiera de los equipos pueda dejar en alto el nombre del país, y aun así reconocer también su posición actual ya que llegar a ser finalistas de un concurso tan competente no es fácil. Noticias así deberían tener mayor cobertura en nuestro país y obtener el reconocimiento mundial como lo están haciendo estos grupos de científicos sería un gran beneficio y no nos vendría nada mal.

Actualmente tanto las empresas privadas como la agencia espacial de la India están dando mucho de qué hablar por sus recientes avances en el ámbito científico. Recientemente la Indian Space Research Organisation, ISRO o Agencia India de Investigación Espacial en español, logró romper el record impuesto por Rusia de poner en órbita 73 satélites en un solo lanzamiento, ya ellos que pusieron en 104 satélites en un solo lanzamiento. Se prevé que en los próximos años este país asiático se convierta en un serio competidor en la futura carrera espacial, sacando a Estados Unidos de sus casillas.

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

Fuente: > Valeria Chuquimez