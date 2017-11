Grandiosa y extraña habilidad, 3 hermanos desarrollan el oído absoluto

Los tres chicos cuentan con oído absoluto, una habilidad que según los científicos es extraño.

Por: Claudio Quiñonez

63

Sorprendentemente los tres chicos cuentan con oído absoluto, una habilidad que según los científicos es una extraña habilidad que aparece en una persona de cada diez mil, son personas que con entrenamiento al solo escuchar una vez una canción pueden repetir sus secuencias musicales de una sola vez. Grandes de la música como Beethoven, Mozart, Bach y Frank Sinatra contaban con oído absoluto; cuentan que Bach de pequeño exclamó ¡sol sostenido! al escuchar el gemido de un cerdo.

A pesar de ser una habilidad muy valiosa para los músicos, no todos logran obtenerla, muchos están dispuestos el precio necesario para lograr entrenar un oído absoluto. Alex el mayor de los hermanos relata que a los nueve años se dio cuenta que lograba percibir cuando estaban tocando en el tono equivocado; es complicado para mi porque me irrito yo e irrito a los demás, pues no soy capaz de tocar si no es la frecuencia correcta.

Tardaron mucho en empezar a explotar su habilidad; a los niños hay que empezarlos a educar en actividades artísticas y deportivas antes de los 8 años. Newtton Motta fue quien descubrió a estos chicos hace cuatro años atrás, se maravillo con las excelentes habilidades que tenían. Luego sin saber que eran hermanos conoció a Pedro, un niño risueño que no sabía nada de música, pero a pesar de eso superaba todas las pruebas. Una persona con oído relativo, como yo, son los que tenemos la capacidad de lograr la nota pero con mucho estudio y además con inseguridad, en cambio personas con estas habilidades de oído absoluto no se equivoca, explica el profesor.

Los estudios acerca del oído absoluto hace un siglo indicaban que esta habilidad era de origen genético, pero que además está asociado al contexto cultural y el idioma en el que hablan. Ha sido demostrado que en personas que hablan un idioma tonal hay más incidencias de oído absoluto, como por ejemplo el chino mandarín, que cada pronunciación cambia el significado de la palabra.

Diana Deutsch dice, de lo que no cabe duda que el oído absoluto es producto y está asociada una formación musical temprana, pero no es el caso de los tres hermanos, pues son de un barrio pobre y nunca habian recibido formación musical. Pedro el más pequeño dice que a el le gustaria tocar un instrumento pero los recursos no son suficientes, además dice que quiere ser ingeniero químico de grande.

Los padres tardaron en aceptar la habilidad sorprendente de sus hijos, pero el profesor los está llevando por el camino correcto para que logren sus sueños con un mundo excelente, como es la música.

Fuente: > Claudio Quiñonez