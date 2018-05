Genes de nobleza en nuestros antepasados

Los Uros, distintos al resto

HABLEMOS DE HISTORIA

La civilización inca fue fundadora de un gran imperio que llegó a expandirse por casi toda Sudamérica, el Tahuantinsuyo. Se desarrolló entre la costa del pacífico y los andes centrales, fue además el mayor imperio precolombino y representa el máximo esplendor de una continuidad cultural de hace 6000 años.

Es considerada actualmente como una de las grandes civilizaciones del mundo, pero a pesar de todos sus títulos no muchos se han adentrado a estudiarla ya que hasta el momento guarda muchos misterios como ¿Cuál fue su origen? Lamentablemente ellos no tuvieron escritura en donde plasmar sus pensamientos, creencias, costumbres, estilo de vida, etc. Pero escritura no les hizo falta para dejar huella.

Existen dos mitos sobre la fundación del imperio incaico, el primero sobre una pareja de esposos Manco Capac y Mama Ocllo quienes salieron del lago Titicaca u guiados por el dios Wiracocha tenían órdenes de forjar un imperio en donde se hunda la vara de Manco Capac.

CIENCIA EN LA HISTORIA

El equipo de investigadores peruanos, brasileños y bolivianos publicaron el estudio genético sobre el origen del linaje incaico en la revista Molecular Genetics and Genomics, este estudio está en enfocado en los descendientes contemporáneos de la familia imperial.

Hasta el momento no se han encontrado momias o restos óseos de los gobernantes incas, por lo que se utilizó un abordaje genealógico y genético para rastrear los marcadores genéticos moleculares (regiones específicas del ADN cuya herencia puede rastrearse), de los descendientes ya que los linajes paternos están documentados en las crónicas del periodo colonial.

Para la experimentación participaron 18 varones que representabas a 12 familias de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo en Cusco.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

A pesar de ser publicado recientemente, el estudio comenzó con una red colaborativa de genetistas en Sudamérica hace 11 años quienes se reunieron en el curso del Proyecto Genográfico Sudamericano que estaba dirigido por el Dr. Fabricio Santos de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) en Brasil. Gracias a este proyecto se pudo reconstruir la historia de muchos pueblos como Los Uros en Perú y Bolivia, Los Kechwa Lamistas que habitan en el departamento de San Martín en la selva peruana que al parecer no descienden de los chancas como se creía desde hace mucho.

Los resultaros indicaron dos linajes diferentes, esto quiere decir que provienen de dos diferentes fundadores que pueden estar vinculados a los emperadores incas y a una gran expansión que ocurrió en los andes durante el periodo del intermedio tardío. Esto coincidiría con la última fase Wari- Tiahuanaco y el inicio del Tahuantinsuyo.

El financiamiento llegó inicialmente para una red colaborativa de genetistas por la National Geographic Society (NGS, Proyecto Genographic) de USA y el segundo financiamiento al equipo peruano liderado por los doctores José R. Sandoval y Ricardo Fujita de la facultad de medicina de la Universidad de San Martín de Porres permitió continuar con los estudios sobre la historia de las sociedades precolombinas de los Andes y como ya sabemos sobre todo, en la genealogía de los incas.

La cultura incaica quiso ser aniquilada por los españoles durante la colonia y lograron terminar con gran parte, sobre todo con la identidad de los peruanos, al no existir identidad nacional la cultura incaica se fue perdiendo aún más en la época de la república e incluso puede decirse que hasta el día de hoy son muchos los peruanos que se avergüenzan de sus raíces o lo desconocen por ignorancia intelectual, este estudio genético está contribuyendo de gran manera a la reconstrucción del pasado ya que muchos han estado intrigados por la historia de la descendencia Inca, creyéndola desaparecida por los asesinatos que se dieron, pero al parecer el linaje persiste.

MUY INTERESANTES DESCUBRIMIENTOS

Uno de los investigadores a cargo Ricardo Fujita opina que aparentemente los primeros resultados obtenidos no se contradicen con las leyendas, que indican que los antepasados de los incas se originaron en el lago Titicaca, puede ser una gran posibilidad sin embargo faltan datos que lo corroboren. Señala también que el hecho de que los incas no hayan tenido escritura para plasmar su historia, las letras del ADN son capaces de dar los indicios necesarios.

Gracias a este estudio también se ha demostrado la continuidad de dos ayllus, durante el imperio incaico las familias se agrupaban en ayllus y vivían juntos basados en este régimen, al parecer los ayllus Sucso y Auccaylle permanecen desde el siglo XV. La clave histórica está en el ADN de los incas o de sus primeros descendientes.

LA RESISTENCIA

Es bien sabido que los incas conquistaron a varias culturas contemporáneas, entre ellas sometieron también a los Chachapoyas (Amazonas) caracterizados por ser una de las culturas más rebelde, a pesar haber caído bajo su conquista, presentaron un perfil genético único, incluso también distinto al de poblaciones vecinas, de lo que se puede inferir que no se dio la supuesta dominación inca, incluso la variación del quechua que ellos hablan es producto de la difusión cultural y no de alguna imposición.

Para esto se tomaron muestras de varios grupos de Chachapoyas llegando a la conclusión que los clanes son muy diferenciados a los demás.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA

La falta de interés por conocer sobre nuestros orígenes han hecho que hasta el momento hayan muchos errores en las recopilaciones hechas, corregir algunos errores de la historia que quizá pudo haber sido escrita con intereses es uno de los grandes impactos de este estudio. Muchas personas creen que los incas fueron muy sanguinarios y crueles con los pueblos que conquistaban pero como ya sabemos no pasó eso con los Chachapoyas ya que dejaron que se desarrollen libremente.