Eliminación eficiente: Diseñan nanosondas capaces de detectar tumores y sus metástasis

Nanotecnología vs cáncer

Se sabe que, en estos últimos años, las enfermedades oncológicas se han convertido en la causa más frecuente de muerte en el país. Resaltando que dicha mortalidad no sería causada en su totalidad por el tumor, sino por la capacidad de estas células cancerígenas de migrar a otros órganos del nuestro cuerpo, a lo que se conoce como metástasis. De hecho, estas son responsables de cerca de un 90% de todos los decesos por cáncer. Es por eso que es importante detectar lo más rápido posible estas metástasis, incluso las más pequeñas. El problema es que, frecuentemente, estas ‘micrometástasis’ son obviadas por las actuales pruebas diagnósticas. Aunque no por mucho, puesto que investigadores del Instituto Oncológico de la Universidad Rutgers en Little Albany (EE.UU.) han diseñado unas ‘nanosondas’ que podrían por fin, detectar minúsculos tumores con prontitud.

Steven K. Libutti, director de esta investigación explica lo siguiente: «El talón de Aquiles del abordaje quirúrgico en el cáncer es la presencia de micrometástasis. Sin embargo, las nanosondas descritas en nuestro trabajo recorrerán un largo camino para solventar estos problemas».

Se puede observar como las células cancerígenas migran a otros órganos.

LOCALIZAR Y RASTREAR

La localización de tumores precoces constituye uno de los mayores retos, sino es el mayor, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y debido a que la mayoría de las tecnologías disponibles no abarcan la detección de las lesiones cancerosas pequeñas. Entonces, ¿qué método usar? Pues una posibilidad sería contar con unas nanopartículas que ‘patrullen’ por el organismo y que, además de localizar estos tumores minúsculos, sean capaces de seguir a las células metastásicas para ver dónde pretenden migrar.

Como expone Prabhas V. Moghe, co-autor de la investigación, «siempre hemos soñado con la posibilidad de seguir la progresión del cáncer en tiempo real. Y eso es lo que hemos hecho en nuestro trabajo: hemos rastreado la enfermedad desde sus estadios más iniciales».

En el estudio, se utilizaron ratones a los que inocularon unos dispositivos ópticos microscópicos o ‘nanosondas’ que viajan por el torrente sanguíneo y emiten una luz infrarroja de onda corta. Entonces, lo que hacen estas sondas es ‘anclarse’ a las células cancerígenas, por lo que los médicos pueden identificar la localización de un tumor –de mayor o menor tamaño y el lugar al que han ido las células que se han desprendido del mismo, es decir las metástasis.

Y, ¿funciona? Si. Pues, de acuerdo a los resultados, las nanosondas fueron más veloces que las pruebas de imagen por resonancia magnética a la hora de detectar los tumores pequeños y su propagación en las glándulas suprarrenales y los huesos de los animales. Este método podría abrir las puertas a una forma inteligente de conocer la ‘dirección’ del cáncer donde se alojaría.

Las nanosondas se mueven a través de cualquier parte del cuerpo por el torrente sanguíneo.

FUTURO CERCANO

En definitiva, y a la espera de los ensayos clínicos con humanos, las nuevas nanosondas serían una herramienta muy eficaz para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Los investigadores esperan, en el futuro que estas nanosondas podrán ser utilizadas en cualquier intervención quirúrgica para ‘marcar’ los tejidos a eliminar por los cirujanos además de evaluar la efectividad del sistema inmune para combatir células cancerígenas.

Y, exactamente, ¿cuándo será este futuro? Pues según los propios autores, no serían más de cinco años para la disponibilidad de esta tecnología que detectará numerosos tipos de cáncer.