El misterio de las señales de radio provenientes del espacio se aclara… un poco

Se trata de uno de los misterios celestes que intriga más a los astrónomos desde su aparición; emisiones de radio muy breves, de sólo algunos milisegundos, que no están asociadas a ningún otro fenómeno. No son emisiones gama ni rayos equis de alguna fuente luminosa o de eventos celestes identificados. La señal es generalmente aislada y viene desde muy lejos, mucho más allá de nuestra galaxia. No obstante, no es única. Algunos científicos estiman que podría haber alrededor de cinco a diez mil manifestaciones por día aunque únicamente se han identificado hasta ahora solamente dieciocho.