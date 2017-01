El hombre más conectado del mundo

Por: Alan Cachay

104

Chris Dancy, de Brentwood, Tennessee, Estados Unidos, se ha ganado el título de “The Most Connected Man” (El hombre más conectado del mundo) gracias a su devoción casi obsesiva por la tecnología y su aplicación en la vida diaria. Sensores de respiración, bombillas de luz conectadas independientemente a internet y escáneres de alimentos son algunos de los dispositivos que Dancy utiliza cada día con la misma naturalidad con la que usted y yo programamos el despertador para levantarnos e ir a trabajar todas las mañanas.

Este proyecto de convivencia con la modernidad comenzó sin querer en el año 2009 con la digitalización de su historial médico como parte de un plan para perder peso y mejorar su salud. Trascurridos casi siete años, hoy, el empresario estadounidense, usa pastillas inteligentes que luego de ser ingeridas trasmiten la información recolectada en el interior de su cuerpo hacia un parche electrónico colocado en su abdomen y termómetros que con un único toque en la sien miden la temperatura corporal y la transmiten, como todos sus aparatos, a su teléfono móvil para un acopio general de datos.

Con toda esta tecnología sincronizada y puesta a su servicio, el registro de la vida de Dancy resulta absoluto. Si su doctor desease saber qué fue lo que desayunó la noche del tres de agosto del año pasado y cuántos pasos dio la mañana siguiente entre las nueve y once de la mañana, tal cosa sería posible pues la información estaría disponible en una base de datos y lista para ser analizada.

La imagen mental que construiríamos luego de leer la descripción anterior podría ser la de un hombre cargado de cables y rodeado de artefactos electrónicos por todos lados, pero es todo lo contrario; su apariencia es bastante sencilla y su casa luce un diseño y decoración cómodos de ver y transitar. “Para mí es muy importante que la tecnología sea invisible, que no se vea.

Cuando la gente entra en mi casa no se da cuenta de todas las cosas que le rodean”, señala. Más tarde remarca que resulta imperativo para él que la tecnología de la cual hace uso no sea invasiva y que permanezca específicamente en un rol de influencia mas no de control. En ese mismo sentido de independencia del ser humano sobre las máquinas de las cuales se sirve declara que es muy importante la meditación y el equilibrio psíquico. “Me gusta la idea de crear algún tipo de terapia que funcione con los amigos que tienes, los dispositivos que tienes y el entorno en el que vives para ayudarte a alcanzar un punto en el que encuentres la paz mental y la salud; porque la tecnología nos hace ir demasiado de prisa”.

El impacto que la ciencia de la tecnología tiene sobre la humanidad es innegable y es un asunto que Dancy reconoce plenamente. Al respecto revela que le gustaría incursionar en la política en algún momento pues considera que hacen falta líderes en el mundo que entiendan verdaderamente el alcance de la tecnología y su poder sobre las personas. Asimismo reconoce como necesarias normas que vayan regulando toda esta modernidad conforme se desarrolle pues cada día ocupa un lugar más trascendental en nuestra sociedad.

Alan Cachay

TAGS: tecnologia, conectado, dispositivos, informacion, mental, ciencia, reconoce, tienes

Fuente: > Alan Cachay