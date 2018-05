El enigma de los cristales del tiempo

No, no funcionan como a la gema del tiempo de Marvel

El hallazgo de los cristales de tiempo en los cristales de fosfato de monoamonio ha sido intrigante ya que muchas veces este compuesto se encuentra en juegos de química para niños, pero bien para entender por qué su disponibilidad podría ser preocupante debemos tener en claro qué son.

¿QUÉ SON LOS CRISTALES DE TIEMPO?

Sabemos que son los cristales pueden estar al alcance de todos como la sal, el cuarzo o los diamantes, su cualidad es que como casi toda la materia su estructura atómica está ordenada en patrones muy estables y estos patrones se repiten siempre en las tres dimensiones espaciales. El problema con los cristales de tiempo es que sus átomos no se mueven repitiendo los patrones en el espacio, si no en el tiempo, es decir se mueven pero en un patrón temporal y no espacial.

Fue en el 2016 por medio de un artículo en donde se exponía que los cristales de tiempo no eran solo una teoría matemática, si no que podrían existir y fue en enero de 2017 que se sintetiza en el laboratorio por primera vez, pero recientemente han sido hallados en juegos de química para niños.

Y bien ¿Cuál es el problema con esto?

El seguir patrones temporales y no espacial hace que los átomos del cristal no se lleguen a estabilizar nunca, es decir no se encontraran en un estado estable a pesar de que cambien de patrones repetidas veces. Cuando cualquier cuerpo tiene a sus átomos en estado fundamental se entiende que estos están estables, la energía es mínima y se conoce como energía de punto cero de un sistema, entonces el movimiento es imposible ya para eso se necesita energía y la energía es casi nula (la poca energía que contiene no bastaría para mover a tantos átomos).

Por lo tanto los cristales que ya conocemos son “inmóviles” puesto que sus átomos están equilibrados y estables. Sin embargo los átomos de los cristales de tiempo oscilan constantemente incluso en lo que para ellos se considera su estado fundamental – es decir su estado mínimo de energía- nunca alcanzan un equilibro y sus átomos siempre están inestables. Lo preocupante es que estos patrones de oscilación cambian muchas veces sin necesidad de energía externa, por esto es la preocupación ya que al estar en estado fundamental no disponen de energía. Como es que pueden conseguir energía y tener átomos inestables.

Esto solo nos deja claro una vez más que aún estamos muy lejos de entender por completo a los cristales de tiempo y sobretodo su funcionalidad. Su comportamiento sea quizá la pieza clave para entrar a una nueva área de la física al igual que años atrás cuando la física cuántica desafió a la física clásica, ahora sea momento de una nueva revolución.