Diez investigaciones científicas más absurdas del año

Un feto humano que se está desarrollando en el vientre responde mejor a la música.

Por: Valeria Chuquimez

Más datos

El dispositivo activara los circuitos cerebrales estimulando el lenguaje del feto.

43

1.El dispositivo intravaginal para que los fetos escuchen música.

A pesar que cuenta con un propósito serio, este proyecto nos hace considerar si tomarlo en serio o no, de tan solo leer el título. El equipo de investigación de este proyecto liderado por Marisa Lopez- Teijon pudo demostrar que un feto humano que se está desarrollando en el vientre responde mejor a la música que suena dentro del vagina de su madre que a la música externa, como sabemos las madres suelen hacer escuchar música a sus bebes poniendo auriculares sobre su vientre o solo ponen música con volumen alto, pero estos científicos fueron más allá. Babypod es el nombre del dispositivo y «el único que ha demostrado estimular la vocalización del bebé antes de nacer con la música» al parecer la música escucharan gracia a ese ese dispositivo activara los circuitos cerebrales estimulando el lenguaje del feto, lo que producirá una mejora en las respuestas de vocalización e incluso mejora el aprendizaje. Sin embargo, lo trivial está en que el dispositivo se coloca en la vagina de la madre. Sus creadores justifican la colocación del dispositivo «la única manera de que el feto oiga la música, igual que la escuchamos nosotros, es emitiéndola desde la vagina de la madre. Si emitimos música desde el exterior, a través del abdomen, el feto no la percibe igual»

2.¿puede un gato ser un sólido y liquido?

Este proyecto fue realizado en la Universidad de Lyon (Francia) por el investigador Marc-Antoine Fardin y ganaron el Ig Nobel de física por la utilización de la dinámica de fluidos para corroborar su proyecto y determinar el estado en el que se encuentra un gato. La investigación nació en base a la duda del investigador "Mucho más trabajo queda por delante, pero los gatos están demostrando ser un rico sistema modelo para la investigación reológica", fueron sus palabras. En su estudio puso en práctica la reologia, que es una rama de la física que se encarga de estudiar la viscosidad, plasticidad, elasticidad y derrame de la materia, algo que en los gatos parecen destacar.

3. Didyeridú contra los ronquidos.

El didyeridú o didgeridoo es un instrumento musical de viento costumbrista y ancestral, que era usado por los habitantes de Australia, pero este estudio intenta demostrar que su uso puede curar los ronquidos en personas que sufren apnea de sueño. Si realmente llegara a funcionar sería un gran logro para la humanidad, ya que los ronquidos son un problema de muchas personas, pero la solución que plantean sería el uso de esta trompeta, lo cual tampoco es muy cómodo.

4.Como apostar con un cocodrilo

Ciertamente apostar con un cocodrilo es algo que no cruzaría por la mente de cualquier persona, pero Mateo Rockloff y Nancy Greer, de la Universidad Central de Queensland (Australia) no son cualquier persona, ellos plantearon que la presencia de un cocodrilo vivo a un metro de distancia afecta a la disposición para apostar de una persona. Sus experimentos mostraron resultados muy curiosos ya que las personas que tenían sentimientos negativos después de ver al animal apostaban menos, y las personas que no tenían una impresión negativa subían sus apuestas. Ellos ganaron el Ig Nobel de Economía.

5.¿Por qué los ancianos tienen orejas grandes?

Suena muy despectivo y quizá hasta insultante para las personas mayores, pero esta investigación gano el premio Ig Nobel de anatomía, a pesar de que la investigación realizada por James Heathcote no respondió la pregunta del título de su proyecto, recaudo datos que demostraron que las orejas crecen conforme envejecemos, 0,22mm por año aproximadamente.

6. Sexo invertido

Este estudio llevado a cabo por investigadores japonenes es ya conocido, y fueron premiados con el Ig Nobel de Biología, cuando descubrieron que existen insectos que habitan en cuevas de Brasil y posee el sexo invertido, es decir las hembras tienen pene y los machos tienen vagina, un estudio muy trivial y curioso, pero al mismo tiempo serio. la copulación de estos insectos dura de 40 a 70 horas y se aprecia que las hembras insertan un órgano parecido al pene en una apertura de los machos que vendría a ser la vagina. Al parecer estos roles sexuales invertidos puede no haber evolucionado a través del tiempo y el ambiente escaso en el que viven hace que no tengan suficientes recursos para evolucionar y adaptarse , a pesar de que los órganos sexuales estén invertidos, no lo está todo su sistema reproductor, Los machos proporcionan a las hembras regalos seminales nutritivos, además de los espermatozoides, por lo que es ventajoso para las hembras porque les permite tener más crías.

7. Taza de café en retroceso

Hay quienes también decidieron investigar sobre el comportamiento de una taza de café cuando la persona que la sostiene camina hacia atrás, esta investigación recibió el premio de Dinamica de Fluidos y fue realizada por Jiwon Han, cuando era un estudiante de secundaria, lo que explicaría sus aleatorias ideas. El resultado fue que el café tiende a derramarse menos, pero no es algo que se recomiende ya que, como Han lo dice «aumenta drásticamente las posibilidades de tropezar con una piedra o estrellarse contra un colega que pase por allí, que también puede estar caminando hacia atrás” y en conclusión se derramará de todos modos. Pero a pesar de no tener un propósito lógico ha sido premiado por lo carismático que resulta el proyecto.

8. Sangre humana en la dieta del vampiro

El vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata) al parecer consume sangre humana, ya que el equipo de investigación pudo identificar fragmentos de ADN asociados con la sangre, en las heces de estos murciélagos. Se concluyo que pudieron optar por la sangre humana en la ausencia de aves.

9. El queso da asco

La controversial idea de amar u odiar el queso también tuvo un premio, el de medicina, el proyecto utilizo alta tecnología para escanear el cerebro y asi medir el grado de usto o disgusto por el queso en diferentes personas.

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

Fuente: > Valeria Chuquimez