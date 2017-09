¿Comida para Llevar a Marte?

Conozca más acerca de los avances tecnológicos para alimentarse en el espacio

Por: Naty Quiñonez

El fin de tal experimento es que los astronautas del futuro puedan incluir tomates, lechugas y otros vegetales frescos en su alimentación diaria en el espacio, de esta manera se provienen posibles anemias que puedan poner el riesgo la vida de los tripulantes e incluso se podría poner en riesgo el funcionamiento de la misión. Este experimento se pondrá a prueba en la Antártida a partir de diciembre durante todo un año, dicho programa consiste en un invernadero de alta tecnología en el que se podrán producir verduras y legumbres de manera que no influyan los elementos del clima y el sol, es decir, producir comida en situaciones atmosféricas no conocidas ni estables. Este experimento esta llevado adelante en el marco del proyecto europeo Horizon 2020 (Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea que inició en el 2014), con un presupuesto de 5 millones de euros.

El invernadero es un sistema cerrado, en el que se le da a la planta todo lo necesario para que viva, pero de forma completamente artificial en cuanto a los elementos como aire, agua y luz. En primer lugar, se les da luz con LEDs, en el espectro que las plantas necesitan para el proceso de la fotosíntesis, por lo general necesitan azul y rojo, por esta razón el contenedor tiene un color magenta. En segundo lugar, se les da una solución de agua con nutrientes, pero una cosa muy curiosa que se debe acotar es el hecho de que estas plantas no están en tierra como comúnmente se conoce si no que las raíces se encuentran en el aire, y son rociadas con esta solución, por lo tanto no dependen de un suelo con tierra para vivir; y en tercer lugar se creó una atmosfera especial con una composición muy particular en la que se añadió dióxido de carbono (CO2).

Los preparativos se llevarán a cabo en la Antártida, pero ¿por qué allí?, este sitio se escogió ya que tiene similitud con lo que sería una estación en la luna o en marte; se instalará cerca de una estación científica alemana llamada Neumayer III, esta tiene características similares a una futura estación habitada por seres humanos por ejemplo en marte, donde sus habitantes se encuentran totalmente aislados, el grupo a experimentar consta de 10 personas. Otros elementos que se asemejan a las condiciones de una base en la luna o en marte son las condiciones ambientales extremas; en el exterior pueden haber temperaturas de hasta 40° grados bajo 0, se requieren trajes especiales para poder salir y las personas dependen de la tecnología para sobrevivir, si llegasen a tener problemas con la electricidad se encontrarían en serios aprietos.

La idea principal de este proyecto es desarrollar nuevos sistemas para que en un futuro muy cercano se encuentren disponibles. El objetivo no solo se trata de la luna o marte si no que esta tecnología también pueda usarse en la tierra, para producir alimentos en aquellas regiones donde de otra manera no sería posible el cultivo, por ejemplo, se está llevando a cabo un proyecto de un sistema invernadero para el desierto, este producirá alimentos con muy poca agua, la tecnología es la misma, pero se está procurando que sea de menor costo, porque la producción en la tierra debe ser viable y económica. El sistema que se diseñó para la Antártida es un prototipo por esta razón es muy costoso.

Los costos de este sistema aún se encuentran en estudio, ya que para producir alimentos artificialmente todavía se consume demasiada electricidad, es más barato producir en los campos, pero hay regiones desérticas por ejemplo en Dubái o Qatar donde ya resulta rentable, se están realizando las pruebas ya que uno de los objetivos del proyecto es concebirlo también para la tierra.

Fuente: