Comer carne sin matar animales

Por: Valeria Chuquimez

PERO BUENO ¿CÓMO FUNCIONA?

El profesor Y.Nahmias, encargado de la investigación y fundador de SuperMeat nos explica : “Nuestra tecnología nos permite expandir células que obtenemos de una pequeña cantidad de tejido que es traído mediante una biopsia, esta muestra es tomada sin lastimar al animal, una vez que se le extrae la muestra de tejido la célula es aislada y organizada en un medio único que está diseñado y ambientado para recrear la fisiología de un animal y las células no se mueran al sentirse en un medio diferente, y sobretodo puedan dividirse mitóticamente formando largos músculos esencialmente, justo como lo harían naturalmente. Nuestra tecnología es única y no es muy compleja por lo que nuestras maquinas de producción de “generación de carne” creadas a pequeña escala podrían distribuirse a centros comerciales, restaurantes e incluso a casas.”

La compañía también asegura que el proyecto además de ser respetuoso con la vida de los animales, lo sería con el medio ambiente y ¿Cómo harían esto? Pues al reducir en un 99% la cantidad de tierra que usa la cultura de carne (criaderos de animales, camales, fábricas, etc.) y disminuir en un 96% los gases de efecto invernadero que emiten por las fábricas e incluso el metano que es producido por las heces de los animales, así como también reducir el agua que es usada por la industria de la carne.

SOBRE EL SABOR, EL PRECIO Y LA CALIDAD

La carne será real ya que el tejido muscular es el mismo, solo que se ha proliferado dentro de un medio especial, por lo tanto el sabor será el autentico sabor de la carne incluso mejor ya que las celular se van a dividir en una maquina que va a estar vigilada y esto podría servir para nivelar la cantidad de grasas, el problema es que los animales actualmente tienen demasiadas grasas no naturales en el cuerpo, y esto se debe a la mala crianza que les es impuesta por las industrias que solo buscan hacerlos crecer lo mas que puedan, en el menor tiempo para así incrementar sus ganancias. En este caso los animales no intervendrán y el crecimiento de sus células no se verá afectado por anabólicos, antibióticos y otros factores que puedan intervenir, por lo que obtendríamos una carne más saludable que la carne convencional ya que la producción se puede supervisar. Explicó Ronen Bar, miembro del equipo de desarrollo de SuperMeat.

También habló sobre el precio que tendrá y asegura que las células de la carne solo recibirán los nutrientes necesarios sin gastar de más, lo que permitirá crear carne barata en comparación a criar y alimentar billones de animales, se cree que el precio aproximado sería de 5 dólares el kilo. Lo que traería de la mano también una posible solución para la hambruna mundial, debido a que los recursos necesarios para alimentar a los animales y a las personas son limitados y pronto será imposible alimentar a la población que aumenta día a día bastándonos solo de estos recursos, pero como sabemos con el proyecto de SuperMeat muy pocos recursos son necesitados y por último y no menos importante es bien sabido que el continente más afectado por el hambre es África en donde no se encuentran recursos geográficos como amplios valles para la crianza de ganado (ya sea vacuno, ovino u porcino) por lo que este proyecto ayudaría considerablemente.

Como lo dije en la introducción y se aprecia en el video de la página oficial de SuperMeat, ellos comenzaron su proyecto con la creación de carne de pollo y lo hicieron porque ya existen compañías encargadas de crear carnes que son artificiales (como carne hecha en base de soya u otros vegetales) estas empresas se centran en carne vacuna y porcina por lo que ellos quisieron contribuir al mundo con otro tipo de carne, teniendo en cuenta dos puntos muy importantes: 1) Que la carne del pollo y la del cerdo son las mundialmente más consumidas. 2) El pollo es el animal mas sacrificado en la agricultura, actualmente se sacrifican aproximadamente 60 mil millones de pollos al año para el consumo humano. Dijo Ronnen Bar.

El principal objetivo de este proyecto no es la población vegetariana ni vegana ya que ellos se sienten a gusto sin consumir carne, su objetivo principal es poder llegar a tocar la sensibilidad de los consumidores de carne y persuadirlos para que cambien su forma de alimentación consumiendo carne sin dañar animales. Teniendo en cuenta también: Que se predice que el consumo de carne aumentará debido al incremento de la población sobre todo en el tercer y segundo mundo. “Como vegano yo me siento a gusto y disfruto la comida vegana desde hace 10 años que lo soy y no tengo la necesidad de comer carne. Si queremos cambiar la forma de producir carne, que causa calentamiento global, enfermedades, pandemias y sobretodo un sufrimiento injusto a millones de animales debemos de pensar en un producto que satisfaga a las masas” fueron las palabras del miembro de SuperMeat.

Haciendo un recuento: Cambiar la forma de producción de carne, detener el calentamiento global, terminar con la hambruna mundial, son algunas de las soluciones que nos brinda el proyecto de la compañía SuperMeat, lo único que necesitan es el apoyo financiero para la elaboración conceptual de su máquina de elaboración de carne, aproximadamente 5000 mil dólares que están recaudando desde su página web.

