Colchón que simula el vientre materno

Así es como en el Perú hacemos ciencia

3275

1

¿CORREN ALGÚN RIESGO?

Debido a que sus órganos no se encuentran desarrollados en su totalidad, no son aptos para respirar o alimentarse por sí mismos, por lo que son sometidos a procedimientos invasivos al nacer y eso en sus primeros días de vida les ocasiona mucho dolor y estrés, esto podría traer secuelas en un futuro ya que los traumas siendo tan pequeños impedirían un correcto desarrollo neurológico. El pediatra e investigador Aníbal Anticona del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Essalud y Centro Medico Jockey Salud nos comenta “Los bebes prematuros extremos 8 con un peso menor de un kilo 9 nacen con órganos y funciones inmaduras. Suelen requerir ayuda para respirar porque sus pulmones no funcionan. Del mismo modo, su aparato digestivo tiene dificultades para absorber alimentos debido a su inmadurez” “Hay evidencia científica de que a mayor numero e intensidad de procedimientos que generan dolor y estrés, habrá menor desarrollo de algunas áreas cerebrales, menor volumen de la sustancia cerebral y a los 7 años un mayor déficit cognitivo”, agregó Anticona.

Como indiqué anteriormente el estrés y dolor son ocasionados por ciertos procedimientos, que son necesarios para poder mantener al prematuro estable y lograr una mayor posibilidad de supervivencia, como por ejemplo el uso de respiradores y sensores que generan ruidos. Pero eso no es todo, en los prematuros de muy bajo peso, el tan solo hecho de succionar la leche para alimentarse genera un gran gasto de energía, este desgaste de energía disminuirá su ganancia de peso por lo que es necesario, en estos casos, alimentarlo por una sonda en el estómago que gotea leche constantemente. Este procedimiento sumado a los dolores naturales y los ruidos causados por los respiradores le generarían un enorme estrés que a largo plazo daña el desarrollo de la mielina –sustancia que se encuentra en las neuronas y permite una rápida transmisión de los impulsos nerviosos- en el cerebro.

“El médico debe manejar el equilibro ácido-base del bebé, constatar el aporte de oxígeno, determinar el nivel de glucosa y electrolitos en sangre, las enzimas y los marcadores. Para ello debe tomar muestras de sangre de venas o arterias, punzar el talón, colocar sondas o tubos endotraqueales, etc. A mayor estrés y dolor mayor posibilidad de daño cerebral” reitera el Dr. Anticona.

LA SOLUCION AL PROBLEMA LLEGA DE LA MANO DE UN EXPERTO

Prematuro reposando en el colchoncito PATS dentro de la incubadora. Investigadores: Avid Román, Natalia Vargas y Anibal Anticona en el laboratorio de Bioinformática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El Dr. Anticona ha ganado un importante financiamiento de Grand Challenges Canada y Cienciactiva debido a que desarrollo un sistema que sería capaz de recudir el estrés en bebes prematuros.

“Se llama PATS o Pulsatile Audible Tactile Simulation, simulación pulsátil audible y táctil en español, se trata de un sistema innovador y de bajo costo y consumo de energía que brinda un masaje pulsátil al recién nacido prematuro para reducirle el estrés. Puede ser utilizado en las unidades de control neonatal intensivo de cualquier lugar del mundo y a diferencia de otros dispositivos de estimulación, el PATS brinda una estimulación pulsátil -táctil incluso mientras el bebe se encuentra en la incubadora” explicó su creador.

El proyecto gano un concurso mundial de inventores en Palexpo (Ginebra, Suiza) en el año 2000, y para entonces no existía nada parecido en el mundo, por lo que fue un gran aporte a la innovación y que mejor que de manos peruanas.

¿MEJOR QUE LAS INCUBADORAS?

Una incubadora si bien ayuda al prematuro a mantener una temperatura corporal de 37 grados centígrados, por lo que el recién nacido ya no gastara su energía en regular su temperatura si no en ganar peso y desarrollarse como debería hacerlo un recién nacido normal.

“Con el equipo de investigadores vimos que existía una gran necesidad de aplicar intervenciones simples para reducir el estrés de los infantes en las unidades de Control Neonatal Intensivo. Tomamos en cuenta dos cosas. Una, que existen muchos estudios acerca de los beneficios de los masajes en prematuros que muestran como la estimulación de sus receptores de piel puede actuar y mejorar el peso. Y la otra, que la simulación de los sonidos cardiacos maternos también tiene efectos favorables en la disminución de la frecuencia cardiaca del prematuro. Que es un indicador de menor estrés. Y eso repercute en la ganancia de peso” explica el equipo creador del PATS

¿CÓMO VERIFICAR SU EFICACIA?

Existe una escala estándar denominada Premature Infant Pain Profile Scale (PIPPS) que traducido al español significaría Escala del perfil de dolor en infantes prematuros. A partir de los datos obtenidos de esta escala, junto con los gestos faciales, el tiempo y la intensidad del llanto, el aumento de la frecuencia cardiaca, etc. Se pudo desarrollar el sistema propuesto, que viene en forma de UN PEQUEÑO COLCHON.

Este pequeño colchón iría dentro de la incubadora, trabajando en conjunto facilitarían esta difícil etapa para el prematuro. El colchón tiene una bolsita de agua en contacto con la piel del prematuro que simula el ambiente pulsátil e intrauterino.

Las pulsaciones se generan aproximadamente a 25 centésimas de segundo por 75 centésimas de silencio. El sonido que genera no sobrepasaría los 45 decibeles está por debajo de lo que exige la Academia Americana de Pediatría para la intensidad de sonidos que puede dañar a un bebe prematuro.

El sonido que genera el colchón va a menos de 300 Hertz de onda sonora, es decir, el rango de sonido grave al que el feto está acostumbrado dentro del líquido amniótico del útero de la madre. Esto sería un gran beneficio ya que ayudaría a simular el ambiente intrauterino porque las también cuenta con estímulo del sonido cardiaco que ayudarían a disminuir el estrés y el dolor.

El colchón funciona con baterías de 12 voltios que le permitirán funcionar por 72 horas. Hasta la fecha existen 4 prototipos del colchón, cada uno ha ido mejorando desde su creación tratando de simular mejor el ambiente materno.

Grandes proyectos como estos permiten salvar y mejorar la vida de muchos, esperamos que pronto se tenga una producción a gran escala para que todos se vean beneficiados.

Valeria Chuquimez

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

Fuente: > Valeria Chuquimez