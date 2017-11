Autos voladores, sueño futurista hecho realidad

Buscan desarrollar la tecnología necesaria para hacer que los autos vuelen.

Por: Valeria Chuquimez

PROBLEMAS SOLUCIONADOS

Esta red de despegue y aterrizaje se planea inicialmente para Dallas, Dubái y Los Ángeles a partir del 2020, sin embargo no todo es tan simple, principalmente se necesita la aprobación de la Administración Federal de Aviación de USA y de esta manera asegurar que los autos no interferirán con los vuelos de aviones comerciales, helicópteros, drones, etc. En vista de esta problemática la empresa Uber, firmó un acuerdo con la NASA llamado Space Act Agreement en el que afirman que los apoyarían con el tema del tráfico aéreo y de esta manera tener operaciones seguras y eficientes.

Frente a este acuerdo, Jeff Holden, el director de producto de Uber afirmó “Esta colaboración tiene mucho sentido para llevar esto al mercado lo más rápido posible”

UNA VISIÓN HACIA EL FUTURO

Holden, en una entrevista con Bloomberg TV lanzó el primer video promocional mostrando un prototipo de lo que sería el auto volador de Uber, también recalcó que esta sería una opción alternativa a los helicópteros, que son muy costosos, ruidosos, poco seguros y contaminadores del medio ambiente, por lo que no son muy viables para volar en ciudades. Circular en centros urbanos sería el primer objetivo de este proyecto ya que los usuarios serían principalmente personas cansadas de embotellamiento.

En cuanto al precio, UberAir tendría el mismo costo que UberX, y la empresa espera que con el tiempo sea mas barato que mantener un propio carro, a lo que Holden afirmó” Uber no construiría algo así si no fuese para todos”

¿Cómo funcionará?

Se necesitarán de 20 bases aéreas en ubicaciones estratégicas en toda la ciudad, si lamentablemente el auto volador no podrá estacionarse en la puerta de tu trabajo o universidad, las estaciones principales quedarían por ejemplo en el aeropuerto, el centro de la ciudad. La primera ciudad que contaría con este servicio sería Dubái, seguido por Dallas y finalmente Los Ángeles.

No son aeronaves las que planea UberAir, ellos buscan desarrollar la tecnología necesaria para hacer que los autos vuelen. Por otro lado, Uber no sería la primera compañía con una idea tan ambiciosa, empresas como Alphabet, Larry Page y AeroMobil también han tenido o tienen gestiones en cuanto al desarrollo de vehículos voladores.

En cuanto a la energía la empresa también se encuentra asociada con ChargePoint Inc, una empresa fabricante de aviones y bienes raíces, quienes los ayudarían a estables la red de carga eléctrica que se necesitaría para las 20 estaciones alrededor de la ciudad.

