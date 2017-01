Agricultores mexicanos que plantan lluvia

Por: Valeria Chuquimez

Fue el ingeniero Sergio Rico Velázquez egresado de la carrera Ingeniería Química Industrial, quien creó este asombroso sistema de riego denominado “lluvia solida”, su producto se vende a través de su propia empresa Silos de Agua y se exporta a nueve países. Ha tenido un gran alcance, basta decir con que ya es usado por agricultores argentinos, franceses, españoles, indios, israelíes y rusos. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México afirmo que por cada kilogramo de este polvo se gelatinizan hasta 500 litros de agua, por lo que se obtendría media tonelada de lluvia sólida.

¿CÓMO FUNCIONA?

La lluvia solida es un polímero biodegradable, en su forma física es polvo y no es toxico. Al entrar en contacto con el agua, el polvo se convierte en gel aumentando su volumen, puede almacenar el liquido hasta por 40 días, esto significa que puede transportarse a zonas que no tienen agua, entonces al tener suelos húmedos podrán sembrar sus alimentos y consumirlos, por lo que la sequía ya no significaría un problema para la alimentación de los pobladores. El producto puede utilizarse en todo tipo de vegetación como pastos, bosques, pastos, invernaderos y sobretodo en la producción de alimentos, además de ser ideal para sembrar en zonas áridas, aéreas de baja precipitación y parcelas de riego.

Actualmente es usada como método de riego por los agricultores que almacenan el agua de lluvia con este polvo. Esparcen el polvo por debajo de sus cultivos de modo que cuando llueve este químico se convierte en gel y almacena el líquido hasta por seis semanas, solo se necesitan 25 kilogramos de la lluvia en polvo para una hectárea de cosecha. La lluvia solida es hidratada con agua de lluvia almacenada previamente en pozos, una vez que la lluvia solida absorbió el agua de lluvia puede ser almacenada en costales hasta el momento oportuno para ser usada, por lo que no se tiene que esperar hasta que empiece la temporada de lluvias y de este modo se le da a la planta mayor tiempo para crecer y tener una buena producción.

La técnica es muy eficiente y lo ha demostrado desde 2005 cuando se aplico a cultivos de maíz en Jalisco, Mexico. Aquí los testimonios:

El creador de la lluvia sólida y fundador de la empresa Silos de Agua en 2002 el Sr. Sergio Rico, dijo: “Los resultados son extraordinarios porque la raíz se mantiene húmeda por dos meses y se rehidrata en repetidas ocasiones con las precipitaciones” y ha afirmado que aumenta hasta cinco veces la productividad de los cultivos de maíz. “Nosotros ya medimos los resultados en cultivos de maíz en Jalisco donde con un sistema tradicional de riego obtuvimos 500 kilos de maíz por hectárea y con éste se obtuvieron 10 toneladas por hectárea”.

También explicó cuáles son los demás beneficios de su producto: permite ahorrar hasta el 80% en costos, porque se usa menos agua, fertilizantes, energía eléctrica y mano de obra.

“Aquí la zona es semidesértica, muy árida, las lluvias prácticamente ahora con el cambio climático nos llegan muy tarde y nosotros de hecho aquí necesitamos mucha agua para nuestros cultivos, pienso que si va a ayudar mucho a las personas y productores. Yo estoy viendo con este tercer año de experiencia que la lluvia mas que nada puede dar mayor resultado en huertos familiares y árboles frutales” Fueron las palabras del Sr. Francisco López, agricultor en Matehuala,Mexico.

Carlos Ortiz, director de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe opina acerca de la lluvia solida “Creo que puede crecer bastante, ayudado de una buena campaña de comercialización que consista en acercarse al productor y convencerlo, pues uno de los principales obstáculos a vencer es el arraigo a las formas tradicionales de cultivo”

SIN LÍMITES

Las ambiciones de el ingeniero químico son grandes, su producto ya es usado dentro de México en diferentes zonas agrícolas como Perote, Veracruz, Jalisco, La Piedad, Michoacán y Topilejo, Distrito Federal pero sobretodo en diversos países como; Argentina, Israel, Perú, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia y La India donde se usó en sembríos de papaya, mando cacahuate, algodón, trigo y palmeras de coco, lo resaltante es que con el sistema de riego tradicional esos cultivos requieren 80 litros de agua una vez por semana, a diferencia del riego con lluvia solida en el que solo es necesario un riego de 50 litros cada tres meses.

También en Colombia donde el método de irrigación fue usado en invernaderos de rosas y claveles, con resultados muy favorables que indicaron un ahorro del 75% en costos de riego, 100% en incremento de follaje y flores, y 300% en incremento de raíces, explico el creador Rico Velázquez.

Sin embargo el ingeniero mexicano espera poder venderlo en Haití ya que uno de sus principales propósitos es usar su innovador producto para acabar con el hambre en zonas donde los suelos no son favorables para la agricultura.

El producto se puede solicitar a través de la página web de su compañía:

A pesar de que el investigador no ha querido divulgar las cifras de sus ganancias en ventas, sabemos que son muy grandes gracias a las exportaciones, Sergio Rico tiene en cuenta también que una de las principales dificultades para la venta y el alcance de su producto es luchar contra la técnica de riego tradicional a la que muchos agricultores están acostumbrados, sin embargo su método ha demostrado ser más eficaz y traer muchos beneficios para los cultivos, solo haría falta una correcta campaña publicitaria para generar más demanda y sobretodo concientizar a los agricultores sobre los buenos efectos de la Lluvia solida.

