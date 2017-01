Una perspectiva diferente acerca de la resolución de problemas

Perspectiva diferente sobre resolver problemas. Glow Images

Si ha probado diversos métodos para resolver estas dificultades crónicas sin obtener resultados, la investigación y las ideas que se comparten en el libro Spiritual Child: The New Science on Parenting for Health and Lifelong Thriving [Hijo espiritual: la nueva ciencia para criar niños saludables y por siempre florecientes], escrito por la Dra. Lisa Miller, podría ofrecerle algunas perspectivas útiles respecto a un elemento clave para encontrar soluciones a problemas complejos. Ese elemento es nuestro reconocimiento de un poder espiritual benevolente y la comprensión de nuestra relación con ese poder. La Dra. Miller, fundadora del Spirituality Mind Body Institute [Instituto de Espiritualidad Mente y Cuerpo], de la Universidad de Columbia, señala que las investigaciones de su departamento durante los últimos 10 años indican que este es el recurso más poderoso que poseemos.

Aunque la espiritualidad como fundamento para solucionar problemas y vivir una vida armoniosa se conoce desde hace miles de años, en nuestra era moderna ha sido y es a menudo ignorada. Continuamente se nos dice que sólo es posible encontrar soluciones a través de invenciones o acciones humanas seculares, sistemas químicos y mecánicos para sanar enfermedades y pasos humanos para resolver problemas de empleo y relaciones. La atención a las cosas del espíritu —si bien quizás ha resurgido en los últimos tiempos— ha sido sistemáticamente eliminada de la vida diaria.

Pero si no estamos obteniendo resultados con las soluciones recomendadas, y acudir a esta fuente divina es algo que deseamos explorar, ¿por dónde podemos empezar?

Un buen lugar para encontrar ideas respecto a cómo construir un fundamento espiritual para resolver problemas es la Biblia, especialmente las palabras del Maestro, Cristo Jesús. Jesús dijo que Dios es Espíritu. Los significados de las raíces hebrea y griega de la palabra “espíritu” incluyen viento, aire, aliento. Podríamos decir que el espíritu es lo que obra en nosotros, nos rodea y es la verdadera expresión de la vida. Las obras de Jesús incluyen soluciones rápidas y permanentes a toda clase de problemas —enfermedades graves y crónicas, malestar psíquico, relaciones deterioradas y pobreza—, y nos dan una vislumbre de lo que es posible cuando nos enfocamos en una mejor comprensión de Dios, el Espíritu, y nuestra relación con la Deidad.

Otras ideas respecto a cómo cultivar las cosas del Espíritu pueden hallarse en la obra principal de la sanadora cristiana Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras. Ella escribe: “Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras”. Cuando cultivamos estas cualidades como fundamento para vivir nuestra vida, vemos que es menos probable que se presenten problemas; y cuando aparecen, son más fáciles de resolver.

El siguiente es un ejemplo de mi propia vida. Hace unos años estaba luchando con varios problemas al mismo tiempo, entre ellos el desempleo, una propiedad difícil de vender, escaso flujo de dinero y problemas de vista. Ante esta situación, me fui un par de meses a un lugar de retiro, donde pasaba mucho tiempo leyendo y estudiando la Biblia y el libro de Mary Baker Eddy. Sentí que las ideas de estos libros me ayudaban a obtener una mejor comprensión de mi relación con la Deidad.

Mi deseo de comprender mejor las ideas del Espíritu me hizo mirar la vida desde un punto de vista más espiritual, y menos material o meramente humano. Comencé a discernir más del bien divino siempre disponible. Cuando regresé de esta temporada de reposo, tuve que someterme a un examen de la vista para poder renovar mi licencia de conducir, el cual mostró que el deterioro de la misma se había revertido.

Desde entonces he aprobado todos los exámenes de vista. Los demás problemas crónicos que estaba enfrentando se resolvieron de manera similar no mucho tiempo después de que dedicara tiempo a enfocarme en hechos espirituales, en vez de tratar de solucionar las cosas humanamente. Estos son los beneficios tangibles, a cualquier edad, de crecer en la comprensión de nuestra relación con ese benevolente poder divino. Simplemente no hay un recurso mejor para resolver los problemas cotidianos.

Artículo publicado originalmente en New York Spirit Magazine

VAN DRIESSEN, escribe sobre espiritualidad y salud, representa al Comité de Publicación de la Ciencia Cristiana para el Estado de Nueva York, USA. Twitter: @vandriessencs

