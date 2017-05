Satisfaciendo las necesidades humanas: en marzo redescubrimos los logros de la mujer

Por Thomas Mitchinson

Por ser marzo el Mes Nacional de la Historia de la Mujer, me gustaría reconocer los logros de dos mujeres. Clara Barton, la fundadora de la Cruz Roja Americana, expresó una devoción ejemplar a la humanidad como enfermera. Esto se resume en sus famosas palabras: “Nunca deben pensar si algo les gusta o no, si es soportable o no; deben pensar solamente en la necesidad, y en cómo satisfacerla”.