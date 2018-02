Recetas para Animarse en la Vida.

Pon en forma tu mente y mantente animado.

No esperes a que te lo digan!

Anímate y anímate ahora, es el momento de empezar, no tenemos mejor momento sino el ahora y no lo digo yo, lo han dicho millones y millones de pensadores y eruditos, grandes jefes y gurús espirituales, lo recalcan y lo han recalcado durante toda la historia de la humanidad. ¡Solo tenemos el ahora, el pasado ya no nos sirve y el futuro es incierto!

Nuestros pensamientos moldean nuestras vidas y la hacen tan buena o mala como sean estos pensamientos, por esto hay que mantenernos alertas y muy pendientes de todos aquellos pensamientos que dejamos que hagan vida en nuestras mentes, lo que dejamos entrar o no y lo que dejamos que nos dominen, definitivamente determinan la calidad de vida que llevamos, por esto es que dicen que Somos lo que Pensamos o que Somos Mente. Por esta misma razón es que no hay que esperar más, decídete a pensar correctamente, a pensar positivamente y a mantenerte activo mentalmente. Se capaz de darte un abrazo del alma, a sentirte complacido y de buen humor de como realizas todas tus actividades y tareas y veras que tus circunstancias, tu mundo y tu vida mejoran considerablemente.

Mantenerte animado significa que confías en tus buenos hábitos, en que tu formación familiar ha dado frutos en ti, que la vida se puede ver de diferentes ángulos, cuando por cualquier motivo tienes que afrontar una situación que al parecer no es tan buena, sin embargo si la examinas muy, muy de cerca, verás que te dejará o está dejando una buena Enseñanza para seguir avanzando en la senda de tu crecimiento, físico, mental y espiritual.

Pero, es verdad que hay momentos en donde flaqueamos…

Puede que tú estés experimentando un estado de desánimo, donde ves que nada de lo que tú estabas pensando, se concreta como lo deseabas, que por una cosa o por la otra encuentras muchos tropiezos u obstáculos, pero piensa por un momento…

¿Qué sería de esta situación si no existiera resistencia? ¡Es como decir que tienes mucho para dar sin restricciones a un niño y a cada vez que llora ese niño y pide algo, tú se lo entregas!

¿Qué puede ser de este niño al cabo de crecer? Posiblemente un ser malcriado, caprichoso y con poco o nada de valor hacia el sacrificio, por conseguir algo.

La mejor manera de dejar de resistir a un momento de flaqueza mental, es dejar de hacer lo que estás haciendo y definitivamente buscar nuevos aires. Y por buscar nuevos aires me refiero a olvidar por un rato (segundos, minutos, horas o tal vez días) el asunto en cuestión, dedicándote a hacer muchas y múltiples actividades que te abstraigan del estancamiento mental donde estas, el asunto es que por un rato puedas abandonar tu idea, de que no puedes con la tarea que te has encomendado y fluir con lo que si puedes hacer, hasta que de alguna manera sorprendente veras que eso que no podías hacer se resuelve, casi mágicamente.

Te presento algunos hábitos que pueden ayudarte a animarte y a animar a otros:

Meditar, es muy buena esta costumbre y verás que te ayudará un montón a conseguir equilibrio y armonía.

Hacer ejercicios, te ayudará a mantenerte en forma, con salud y despejado de pensamientos negativos.

Hacer una actividad artística, te relajara, animándote a que salga tu lado mas artista y creativo para expresar esas ideas que no fluyen.

Orar, es una de las llaves de oro del universo, pensar en la espiritualidad y comunicarte desde el corazón con una entidad superior, te creará paz, armonía y te mantendrá muy animado a acometer cualquier actividad o circunstancia.

Lee, mientras más leas, será mejor, mantenerte en la lectura diaria, sobre todo en temas que te permitan la autoayuda puede mantenerte animado constantemente.

Ve videos inspiradores, otros también han pasado por esta situación y lo han superado, ver videos inspiradores te mantendrá con un ánimo impresionante.

Escucha música, que te haga sentir feliz, que te ponga a bailar, que te llene el alma, que sea una gran inspiración para ti, lo que no te guste no lo escuches y listo.

Respétate a ti mismo, no permitas que tu integridad te sea arrebatada por ti mismo o por otro, date el ánimo de seguir adelante, pese a los obstáculos.

Mantente de Buen Humor, la sonrisa suaviza todo en la vida, el buen humor es casi un motor indestructible, todo con una sonrisa es más maravilloso.

Y recuerda que “Un buen habito, no es el que solo se dice tenerlo hay que practicarlo día a día”… Es cuestión de Animarte a hacerlo, sin excusas y sin perder tiempo, anímate a ser mejor persona ahora.

Fuente: > Marco Mogollon