Protejamos nuestro descanso

Pero ¿qué hacer si no podemos dormir? Los investigadores están buscando formas, al margen de las píldoras para dormir medicinales, para que la gente pueda dormir más fácilmente y descansar mejor sin efectos colaterales. Sorpresivamente, algunos investigadores, como Nancy Dignon de la Universidad Grant MacEwan, han descubierto que la gratitud es una poderosa herramienta para sanar el insomnio.

Geoffrey James, orador profesional y redactor colaborador de Inc. Magazine, escribe acerca del poder de la gratitud. James sugiere que el mejor momento para dar gracias es antes de acostarse. Aconseja realizar una agenda de gratitud y escribir en ella los acontecimientos positivos del día. “Como resultado, dormirá mejor y despertará más lúcido”, afirma.

Muchas personas, entre las que me incluyo, consideran que es útil orar antes de acostarse. Estas personas afirman que la oración les da un sentido de paz mental que les permite descansar mejor. Yo pienso que la oración incluye reconocer el poder protector y la dirección amorosa de Dios. El Salomón bíblico, quien tenía una gran responsabilidad como Rey de Israel, habla de los beneficios de este reconocimiento por medio de la oración. Escribió: “Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia”. Y concluyó: “Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato” (Proverbios 3:5, 24).

La sanadora cristiana Mary Baker Eddy escudriñó la Biblia en busca de curación a problemas de salud, y descubrió que las leyes de Dios pueden aplicarse sistemáticamente para sanar el temor, el estrés y la enfermedad física. Llamó a su descubrimiento Ciencia Cristiana. Ella escribió las siguientes palabras acerca del descanso, que a mí me han sido muy útiles “...si os dormís, realmente conscientes de la verdad según la Ciencia Cristiana —es decir, que la armonía del hombre es tan inviolable como el ritmo del universo— no podréis despertar con temor o sufrimiento de ninguna clase” (Retrospección e Introspección)

Por lo tanto, proteja su descanso; comience su noche con gratitud y oración, y despierte sintiéndose renovado y bien.

