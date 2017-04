Polisacáridos de las algas con propiedades monumentales

Por: Valeria Chuquimez

¿A QUÉ SE DEBE EL ALTO POTENCIAL?

El director del Laboratorio de Polisacáridos Provenientes de Recursos Naturales Renovables, y dirigente de la investigación Carlos Stortz dice “Entre la diversidad de macroalgas marinas que existen en la región patagónica, se ha encontrado que los polisacáridos de algas rojas y pardas pueden evidenciar una marcada actividad antiviral”.

La industria de los alimentos busca ingredientes que al ser adicionados a un alimento, prolonguen su vida útil y reduzca la tasa de cambios que el producto alimenticio podría experimentar durante su almacenamiento, transporte y manipulación, ante este contexto el uso de las algas ha sido continuo. Y los polisacáridos que poseen las algas resultan muy útiles en esta industria ya se usan, especialmente como gelificantes, estabilizantes o espesantes. Para aclarar: los polisacáridos son macro moléculas compuestas de azúcares, y los podemos encontrar en los seres vivos cumpliendo diferentes funciones, desde estructurales (como la celulosa o la quitina en el caparazón de los insectos) hasta funciones de almacén de energía (como el glucógeno y el almidón).

Si bien la calificación de las algas es tediosa, nos basta con saber que en las ALGAS ROJAS se han encontrado grandes cantidades de carragenanos, que son un aditivo alimentario muy utilizado como gelificante o espesante en los alimentos procesados, estos son polisacáridos encontrados en la celulosa de las algas rojas.

Y por otro lado en las ALGAS PARDAS han hallado considerables cantidades de alginatos que son usados en productos de panadería, helados, comprensas, aderezos de ensaladas, embutidos, bebidas y geles de repostería y entre muchos otros productos alimenticios con el fin de mantener los atributos de frescura, y también fucoidanos que son usados mayormente en la industria de la medicina ya que tienen propiedades anticoagulante, antitrombótica, antiinflamatoria y efectos antiproliferativos, así como también poseen actividad antitumoral, anticáncer, antimetástica y fibrinolítica, demostradas ya en animales en laboratorio.

Estos elementos que tienen mucho para ofrecer, son encontrados en tan solo dos tipos de algas, por lo que al investigación también se propone a estudiar más a fondo la composición química que los diferentes tipos de algas para así obtener el máximo provecho de su elementos.

Siendo más específicos en el alga Adenocystis utricularis el equipo de investigación encontró fucoidanos con función inhibitoria frente a virus de gran relevancia como el virus del herpes y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causante del SIDA.

Carlos Stortz aclaró que “Nuestros estudios no tienen exclusivamente la misión de detectar productos con alta actividad biológica, sino también ampliar el conocimiento de la composición química de estos productos, y correlacionar la actividad biológica con los diversos factores estructurales de los mismos. En los últimos años, además, hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos a modificar químicamente algunos de esos polisacáridos bien caracterizados con el fin de incrementar su actividad biológica o, inclusive, de generarla cuando ésta no estuviera presente”

NUEVOS APORTES A LA MEDICINA

Es bien sabido que el herpes no tiene cura, y que quien lo padece debe tener un estricto control de su vida sexual en caso de que lo haya detectado a tiempo, ya que de no ser así puede hasta resultar mortal.

La enfermedad tiene diferentes tipos y varían dependiendo al tiempo que han afectado al organismo y sobre todo al lugar en donde en donde el virus atacó. El herpes tipo I es comúnmente conocido como herpes labial, y generalmente afecta a la cara, los labios, la boca. El herpes tipo II se manifiesta en los genitales con molestas y dolorosas úlceras que pueden llegar hasta las zonas mucosas. Sin embargo en ambos casos de la enfermedad, el causante es el mismo virus, llamado herpes simplex. Por suerte como ya mencione anteriormente los fucoidanos encontrados en las algas pardas han presentado una importante actividad inhibitoria frente al virus herpes simplex. Se espera llegar a una investigación más a fondo para producir fármacos que ayuden a aliviar esta enfermedad.

MODIFICACIONES QUE ABRIRÁN PUERTAS

Las modificaciones en la composición química de las algas, no solo serán aplicables en la industria farmaceútica si no también en la industria química y traerán mayores beneficios en la industria alimenticia. Lo que se busca es generar productos con beneficios múltiples en base de productos naturales, como son las algas, aunque… los investigadores están llevando a cabo diversos trabajos en colaboración con otros grupos para estudiar no solo los polisacáridos de las algas si no también plantean determinar la estructura de los polisacáridos encontrados en las plantas halofitas, exudados de arboles y esponjas.

Uno de los grupos de investigación que están ayudando a ampliar este estudio es dirigido por Ana Rojas, del Departamento de Industrias. Los estudios que realiza su grupo son sobre propiedades funcionales de polisacáridos para aplicarlos a las industrias alimentaria y farmacéutica, estos estudios se complementan con estudios químicos realizados por el grupo de Stortz.

Otra de las colaboraciones es para estudiar las paredes celulares de frutos sometidos a diferentes tratamientos previos y posteriores a la cosecha, que ya dieron lugar a cuatro tesis de posgrado. El encargado de esta investigación comentó que “Estas paredes celulares están fundamentalmente conformadas por polisacáridos de distintos tipos. Con estos estudios esperamos poder comprender los mecanismos químicos de cuestiones de importancia comercial tales como el daño por frío, el daño mecánico que sufren las frutas, o el efecto del agregado de ciertos compuestos químicos en la postcosecha”.

También se realizan trabajos sobre la disposición espacial de compuestos relacionados con los carragenanos, para este trabajo se utilizan métodos de modelado molecular que son correlacionados con datos experimentales. Carlos Strotz habló sobre los resultados que obtuvieron los grupos de colaboración “Estos resultados permiten explicar características físicas de los polímeros y nos dan indicaciones sobre su reactividad. Actualmente, hemos extendido estos estudios a otros compuestos cíclicos, con métodos computacionales más modernos. Por ejemplo, en colaboración con el grupo de Carla Marino del Departamento de Química Orgánica hemos extendido estos estudios de modelado a la predicción de reactividades de hidratos de carbono, por comparación con datos experimentales. Hemos puesto especial énfasis en el desarrollo de métodos reproducibles y veraces para estos cálculos complejos”.

Esta investigación abrirá muchas puertas en diferentes ámbitos y traerá beneficios para quienes busquen opciones naturales.

