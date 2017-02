Perros que detectan el cáncer

Por: Valeria Chuquimez

Y bien, no todos tomamos nuestras precauciones pero este método de detección del cáncer está dando mucho de qué hablar.

CancerDogs es una compañía canadiense especializada en el entrenamiento de perros de raza Beagle para que puedan detectar de manera prematura el cáncer, este innovador método actualmente está siendo usado en departamentos de bomberos en Texas pero también en los estados de Georgia, Illinois, Massachusetts y California

El presidente de CancerDogs, Glenn Ferguson dijo: “Empezamos a entrenar a cinco perros para detectar cáncer mediante el olfato en 2010 y, al año siguiente, pasamos a la fase experimental con las pruebas de detección, en la que aún nos encontramos”

¿CÓMO FUNCIONA?

Otro de sus beneficios es que no el modo de detección es no invasiva ya que se basa en la capacidad de olfato de los perros. La compañía CancerDogs envía un kit que contiene una máscara quirúrgica en donde el paciente tiene que respirar durante diez minutos aproximadamente para que su aliento quede impregnado en ella, luego de obtener la muestra cuatro de los canes del equipo olfatean cada una de las máscaras quirúrgicas y en caso de que dos perros detecten una muestra positiva, esta vuelve a pasar por la misma evaluación.

Si el resultado vuelve a salir positivo pasado el segundo test, entonces se le comunica al paciente afectado que envíe otra muestra de la misma manera en como envió la primera (con su aliento impregnado en una mascarilla) si obtiene un resultado positivo otra vez CancerDogs derivará al posible enfermo a un oncólogo para realizar el despistaje de manera más exacta.

El método es muy utilizado en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Fort Worth en Texas donde el bombero Kevin Fellers estableció el contacto con la asociación, Fellers comenta: “Además de ser unas pruebas muy competitivas a nivel de precio, creemos que es una iniciativa que puede ayudar a salvar muchas vidas y por eso apostamos por ellos”

Este departamento solicitó 450 kits de detección para evaluar a los bomberos del equipo y también a los familiares que deseen evaluar su estado de salud con este ingenioso método, como resultado se obtuvieron diez personas con cáncer en primera etapa. La mayoría de los canceres que fueron detectados por los canes fueron cáncer de piel aunque también algunos de tiroides y pulmonar.

Glenn Ferguson el presidente de la compañía nos explica el por qué inició su proyecto con la participación de bomberos “Los bomberos tienen tasas de cáncer más elevadas que la población general ya que se exponen diariamente a productos químicos por culpa de las llamas y el humo de los incendios que tratan de sofocar”, añadió Ferguson.

También destacó la actitud colaboradora y la organización que poseen los cuerpos de bomberos, pero sobretodo el gran interés en proteger a todos sus miembros de lo que ya sabemos es una enfermedad bastante grave que trae consecuencias severas.

A pesar de que el programa esta teniendo mayor acogida en el estado de Texas, debido a los resultados eficientes otros cuerpos de bomberos se han sumado al proyecto y han solicitado también su participación, actualmente se encuentran a la espera de los resultados de sus test.

El propósito del programa en un principio fue crear un método original y sobretodo factible para poder detectar el cáncer ya que actualmente no existen muchos exámenes de despistaje, también hay que recalcar el precio que tienen, los creadores opinan que la salud no es un negocio por lo que el costo de la detección del cáncer con este método es muy barato en comparación al convencional, actualmente su meta es crear el mejor método de detección del cáncer perfeccionando la técnica que ya tienen.

Como sabemos el sistema está siendo usado en bomberos y se espera que tenga mucho éxito para ponerlo a la disposición del público en general.

LIBRERÍA DE ALIENTOS

La compañía cuenta con una librería en donde tiene mascarillas impregnadas con el aliento de personas que han sido diagnosticadas con cáncer y no han recibido tratamiento aún, normalmente estas son donaciones de personas que recientemente han descubierto que tienen cáncer y desean ayudar a la compañía. Estas mascarillas son usadas para perfeccionar el proceso de identificación por medio del olfato que realizan los perros cuando reciben las muestras de los pacientes. Actualmente la compañía sigue recibiendo estas donaciones ya que muchas personas desean ayudar con esta técnica prometedora y solo toma diez minutos respirar en las mascarillas para que la muestra esté lista.

Asimismo la compañía CancerDogs ha realizado diferentes estudios con la colaboración de universidades como la Universidad de Kyushu de Japón, estos estudios respaldan el proceso de identificación de las células cancerígenas por medio del olfato y dan al programa una visión más certera sobre su eficacia. Todos los artículos que han publicado los podemos encontrar en su página web.

Métodos innovadores en cuanto a detección y nuevas opciones para prevenir el cáncer son algunos de los avances que nos trae la ciencia, pero fuera de lo que nos puedan otorgar también hay que tener en cuenta si nosotros contamos o no con una política de prevención en nuestras vidas, la dieta que llevamos no siempre es la más saludable, casi nunca usamos bloqueador solar cuando salimos en verano, no solemos hacernos chequeos preventivos como mamografías o el examen de Papanicolaou en caso de las mujeres y el examen del tacto rectal en caso de los varones. Todas estas medidas son necesarias hoy en día ya que todos nacemos con células cancerígenas y nuevos tipos de cáncer han aparecido, no basta con decir que el tratamiento es muy costoso en todos los países y al mismo tiempo son muy largos-suelen tomar de 4 a 10 años- dependiendo del tipo de cáncer y la etapa en la que haya sido diagnosticada. La cura está en prevenir.

