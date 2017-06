Ovarios impresos en 3D como opción para la infertilidad

Por: Valeria Chuquimez

Fue en la Universidad de Northwestern de Evaston (USA) en donde investigadores, con la dirección de la doctora Teresa K. Woodruffhan logrado crear ovarios artificiales (bioprotésicos) por medio de una impresora 3D que son capaces de ovular y también son aptos para la fecundación lo que permitió a las hembras de ratón dar a luz a crías sanas . Para realizar la experimentación se necesitó un estudio basado con modelos animales, solo se usaron ratones. El estudio completo fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Communications.

«Nuestro trabajo demuestra que estos ovarios bioprotésicos tienen una función a largo plazo. El uso de bioingeniería, en lugar de trasplantar a partir de un cadáver, para crear estructuras de órganos que funcionan y, así, restaurar la salud de ese tejido en el paciente constituye el santo grial de la bioingeniería en la medicina regenerativa» fueron las palabras de Teressa K. Woodruff referidas a su exitoso proyecto.

¿CÓMO SE IMPRIMEN OVARIOS?

Si bien la idea suena un poco descabellada e incluso espeluznante para algunos, esto no le quita lo imposible. Básicamente los ovarios bioprotésicos son la implantación de un ovario inmaduro e incapaz de fecundar dentro de un medio artificial hecho por túbulos que fueron impresos en 3D, pero queda la duda acerca de qué material se utilizó y sobretodo su composición. El material empleado para formar la serie de tubos gelatinosos entrelazados que sostengan al ovulo fue un hidrogel biológico que está hecho en base de colágeno descompuesto, el material no es dañino para nuestro organismo y tampoco para el organismo de los ratones que fueron usados en la experimentación, la clave para que no cause daño en nuestro organismo es usar materiales orgánicos suficientemente rígidos para ser manipulados durante el procedimiento quirúrgico y suficientemente porosos para que pueda interactuar con los tejidos del cuerpo.

RamilleShaha, coautora de la investigación comenta «La mayoría de los hidrogeles son muy débiles, ya que están compuestos principalmente de agua y a menudo se derrumban sobre sí mismos. Pero encontramos una temperatura para la gelatina que le permite ser autosuficiente, no colapsar y conducir a la construcción de múltiples capas. Nadie más ha sido capaz de imprimir en gelatina con una geometría tan bien definida y autosuficiente».

La “arquitectura” de los tubos tenía que semejarse lo más posible a la de los folículos ováricos quienes producirán células de soporte que rodean a un ovulo inmaduro. Ramille destaca «Este es el primer estudio que demuestra que la arquitectura del andamio marca la diferencia en la supervivencia del folículo. No seríamos capaces de hacer eso si no usáramos una plataforma de impresoras 3D»

BENEFICIOS MAS ALLA DE LOS ESPERADOS

En resumen este implante de soporte tridimensional, funciona análogamente a los andamios que son colocados en la construcción de un edificio, están presentes mientras sean necesarios y cuando el edificio esté listo finalmente el andamio se elimina, quedando una buena construcción. Del mismo el conjunto de túbulos impresos funcionaran como andamio tridimensional, los poros que tienen servirán para optimizar la acción del ovario inmaduro que se alojará y también ayudando en su maduración. Estos túbulos apoyaran la sobrevivencia de los ovarios y las células que producen hormonas para aumentar la producción. También la estructura porosa permite que los óvulos sean funcionales, también producirán vasos sanguíneos dentro del implante lo que permitirá que las hormonas puedan circular dentro del torrente sanguíneo y estas desencadenen la lactancia.

PRINCIPAL OBJETIVO

El principal objetivo es restaurara la fertilidad en mujeres que han sido sometidas a procesos e radiación a causa del cáncer (de adultas o desde niñas) ya que en ellas se presentan problemas hormonales de desarrollo y también un alto riesgo de infertilidad.

«Lo que ocurre con algunas de nuestras pacientes con cáncer es que sus ovarios no funcionan a un nivel suficientemente alto y necesitan usar terapias de reemplazo hormonal para desencadenar la pubertad. El propósito de este andamio es recapitular cómo funcionaría un ovario. Estamos pensando en una gran imagen que supone cada etapa de la vida de una niña, es decir, desde la pubertad a través de la edad adulta hasta una menopausia natural» fueron las palabras de Monica Laronda oncóloga del equipo.

EXPERIMENTACIONES Y PRUEBAS EXITOSAS

Los ovarios artificiales fueron puestos a prueba en ratones, y se obtuvo éxito ya que las crías nacidas no presentaron ningún problema de salud. Debido a que esta técnica recién se está estudiando en modelos animales, haría falta de 5 a 7 años para poder evaluarla en humanos. Tenemos que resaltar que para las pacientes que deseen usar esta técnica tendrían que haber preservado tejido ovárico luego de sus sesiones de quimioterapia y no es necesario que cuenten con óvulos que, actualmente, son el método más eficiente para preservar la fertilidad. El tejido ovárico que se conserva una vez libre de cáncer se puede trasplantar sobre esta matriz artificial.

En caso de que una paciente no haya conservado el tejido ovárico, esta técnica le permite recibir la donación de una persona compatible para cultivar el tejido en la implantación 3D.

IMPORTANCIA MAS ALLA DE LO ESPERADO

El tan solo hecho de querer luchar contra el cáncer, es una decisión que requiere de mucho valor, al igual que la recuperación de un tratamiento de quimioterapia el cual es de por sí muy duro de afrontar, sumémosle el daño psicológico que puede causar en una mujer el hecho de enterarse que no puede tener hijos debido a la radiación que salvo su vida. Pues este descubrimiento les brinda una segunda oportunidad a aquellas que decidieron no darse por vencidas. Vale la pena resaltar que las mujeres estamos más propensas a sufrir de cáncer que los varones, ya que los desordenes hormonales se muestran con más frecuencia al igual que la exposición a agentes patógenos.

