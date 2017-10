No juzguéis según las apariencias

22

Al explicar lo que significa “con justo juicio”, Jesús dice en Juan 5:30 que él no puede hacer nada por sí mismo, y que el juicio justo es buscar la voluntad de Dios. ¿Está el juzgar en silencio a otros en nuestros corazones, abiertamente desde el púlpito o públicamente en los medios de comunicación de acuerdo con la instrucción de Jesús? Debemos cuidarnos de no degradar, criticar o juzgar a personas de otras religiones o con otras convicciones, a los creyentes de otras religiones cristianas distintas a la nuestra y a otras actitudes semejantes.

Haciéndose eco de las palabras de Jesús, la Fundadora de la Iglesia de Cristo, Científico, Mary Baker Eddy, escribe en Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras que una de las marcas distintivas de un cristiano es ser caritativo para con personas de otras religiones. Sin embargo, esto no significa que para ser más agradables o ganar popularidad, debamos comprometer el entendimiento espiritual que estamos obteniendo en nuestro propio progreso cristiano.

En los tribunales humanos del derecho, al margen de otras consideraciones, se les pide a jueces e integrantes de jurados que consideren también los móviles del acusado. Esto debería enseñar algo a la iglesia. Ya sea que formemos parte del clero o seamos laicos, humildemente debemos darnos cuenta de que no podemos ver los móviles de ningún otro corazón que no sea el nuestro. Por lo tanto, nuestro deber es no criticar ni juzgar a otros, sino más bien resolver nuestra propia salvación y seguir a Cristo de la manera que Dios lo indique.

Eddy dice que los cristianos deben seguir el mandato de Jesús de no juzgar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 18:25 que Dios es el Juez de toda la tierra. Y nuestro Dios amoroso e imparcial no solo es justo, sino que también mira el corazón.

Mojisola George es maestra y Comité de Publicación de la Ciencia Cristiana para Nigeria Occidental. Twitter: @CSCOM_NigWest

