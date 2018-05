Los Cristales de Agua

El Poder de la Palabra, está en ti.

121

Esto es lo que debemos recordar todos, cada mañana, bendecir, agradecer, incluso antes de tomar agua, es una señal de que nuestra vida, es y será más feliz, nos aporta la seguridad de lo que ingerimos y tomamos, también adquieren las propiedades, pensamientos y vibraciones que le entregamos con la palabra.

Tomarse unos minutos para agradecer y bendecir las comidas y bebidas, es por supuesto una gran tradición entre muchos que desean de corazón y en verdad, darle gracias al universo y a la creación por lo que recibimos, sea mucho o poco, pero con este simple hecho ya estamos garantizando que estos, sean para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, estar en paz, en armonía y con total Control.

Si no me crees, pon cuidado, a este maravilloso y extraordinario, experimento, llevado a cabo por el Doctor Masaru Emoto, quien fue un autor japonés conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo.

Los Mensajes del Agua, expresan nuestros sentimientos…

Las fotografías y comentarios del japonés Masaru Emoto sobre cristales de agua publicadas en un magnífico libro titulado Los Mensajes del Agua rebelaron intuiciones que ahora mismo ya son absoluta certeza: la positividad o negatividad de nuestras palabras, pensamientos y acciones no son inocuas aunque parezca lo contrario. El japonés Emoto estuvo llevando a cabo experimentos en todo el mundo sobre el efecto de las ideas, las palabras y la música sobre las moléculas de agua.

Imagina las implicaciones, los desafíos, los mensajes, que encierra, este simple experimento, que aunque lo veamos como banal, sin sentido y del todo loco o su real, viene a determinar nuestra pasión por lo que hacemos y como esta puede Darnos Vida o quitárnosla, es decir, que como hace millones de años, los antiguos maestros, pedían que estuviéramos pendientes de lo que pensábamos y expresáramos, ya que a través de ello nuestras vidas mejorarían. “No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque del corazón procede”, así de claro lo expreso, Jesucristo, en su paso por la tierra y aun en estos tiempos retumban sus palabras.

Entonces, debemos tener maravillosas Recetas para Animarnos la vida, reflexionar, debemos meditar, sobre esta gran enseñanza, que ya ha sido cuantificada, medida, estudiada y fotografiada por Emoto, en la cual nos invita a agradecer, a bendecir, a amar hasta el agua que tomamos.

Pero qué hay del proceso, que sucedió…

El proceso era muy simple: Se pronunciaban o se exponían palabras y sonidos ante unas gotas de agua y una vez realizada la actividad se congelaban dichas gotas de agua para luego fotografiar su disposición cristalizada, el llamado estudio de los Cristales de Agua.

Las descripciones que aparecen en su libro rebelan, por ejemplo, cómo ante la palabra “Ángel”, la molécula de agua aparecía con un color claro, perfectamente simétrica y de una belleza sin par; sin embargo la que había sido expuesta a la palabra “Demonio”, aparecía oscurecida y deforme sin ninguna armonía, como si no fuese formación cristalina alguna. Ya de esta simple observación, puedes darte una idea, de lo que hacen las palabras, de lo que pueden hacer o dejar de hacer por ti, por tu mundo, por tus circunstancias y por la grandiosa vida, que nos han regalado y tenemos para permitirnos dejar una huella.

Pero ciertamente, no solo fueron estas las palabras, sonidos y mensajes, que le ha suministrado Emoto al agua, a continuación aparecen algunos otros efectos que encontró en su investigación:

1. Algo interesante fue que se obtuvieron resultados diferentes dependiendo del idioma utilizado. Por ejemplo, la palabra "Thank you" en inglés, "Gracias" en castellano, evocó diferentes formaciones cristalinas que la misma palabra en japonés.

2. El agua tomada en fuentes y arroyos limpios de montaña, formó estructuras cristalinas más bellas en contraste con los cristales deformados y distorsionados formados por las muestras de agua polucionada o estancada.

3. El agua destilada expuesta a música clásica tomó formas delicadas y simétricas. Cuando se puso la canción de Elvis Presley "El Hotel de la Tristeza", el resultado fue que los cristales helados se partieron en dos. Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música heavy metal o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente, pensamientos o emociones negativos, el agua no formó cristales y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas.

4. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. De gran interés para la curación y para el bienestar diario son los efectos que sobre los cristales de agua tienen las palabras e ideas positivas. Por el contrario las negativas extremas producen todo lo contrario, tales como la expresión "Me das asco" que fue casi idéntico al de aplicar música heavy metal dieron como resultado estructuras completamente amorfas y de aspecto desagradable. Masaru Emoto comenta en su libro este paralelismo y la posibilidad de que este tipo de música atonte a las personas (los convierta en tontos).

5. Otro conjunto instructivo de fotografías mostraba la diferencia asombrosa entre los modelos cristalinos evocados por las palabras "Hagámoslo" y "Hazlo". Los cristales formados por las palabras "Hagámoslo" eran como hermosos copos de nieve. La palabra "Hazlo", sin embargo, no formó ningún cristal.

Sinceramente, hay que darse el tiempo de entender y procesar todo esto, lo cierto es que el Doctor Emoto, pudo comprobar, con simplicidad casi inocente, que Las Palabras tienen Poder, más aun que usadas de manera correcta pueden hacer mucho, no solo por las molecular congeladas de agua, sino en nuestro cuerpo.

Claro está, que nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua y que es el mismo porcentaje que tiene la tierra de agua, por lo cual hay que cuidarnos y no solo por lo que comemos, por lo que nos ejercitamos, sino saber exactamente que nuestro cuerpo, no es solo cuerpo físico, sino también mental y espiritual, que unas cuantas pocas palabras de aliento, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, amigos y semejantes, pueden hacer la diferencia, ten en cuenta que el mundo está ávido de conseguir quien ame su forma, que lo cuide, que le diga gracias, que si nos ponemos a pensar no todos nos damos el tiempo para decir Gracias planeta, por dejarnos vivir acá, por suministrarnos las condiciones para vivir, un gesto que puede cambiarlo todo.

Algunas veces, cuando no podemos ver el resultado inmediato de nuestras acciones, oraciones y afirmaciones, pensamos que éstas han fracasado.

Pero, tal como podemos aprender de las asombrosas fotografías de Masaru Emoto, aquellos pensamientos de fracaso en sí mismos quedan también representados en los objetos físicos a nuestro alrededor.

Ahora que somos conscientes de los verdaderos Mensajes del Agua, quizá podamos comenzar a darnos cuenta de que, incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles a los ojos humanos, ellos están ahí. Cuando amamos nuestros propios cuerpos, ellos responden. Pensar antes de expresarnos, convendría ahora más que nunca, nos podría ahorrar muchas molestias y nos haría mucho más felices y Alcanzar nuestras Metas.

Loading...

Fuente: > Marco Mogollon