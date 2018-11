Los huevos de oro del Perú

Sabemos que el Perú es uno de los grandes exportadores de maca , comercializando más de 400 toneladas al año. Pero es necesario aclarar que de las 256 patentes que están registradas en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tan solo se encuentra a UN investigador peruano registrado, entonces ¿Quiénes tienen la patente de nuestro producto? En la mayoría investigadores de China, Japón o Corea.

Pero eso no es todo, lo mismo sucede con otros de nuestros productos bandera como la quinua que tiene 152 patentes, la tara con 10 patentes o el no tan famoso tarwi con 4 patentes. Podemos pensar, bueno no hay que ser egoístas, podemos compartir las patentes a quienes mejor las exploten, sin embargo he aquí el problema, si los productos se desarrollan en el extranjero con patentes no peruanas, podrían ser importadas al país en un costo muy elevado y no generarnos ningún beneficio, a pesar de que es aquí donde crecen.

LA TIERRA MADRE

Contamos con 84 de los 103 ecosistemas, de igual manera poseemos 28 de los 32 climas, podemos pensar que gracias a nuestra rica naturaleza somos un verdadero banco de oro por las diferentes especies que pueden crecer aquí, pero lamentablemente no lo estamos aprovechando ni protegiendo. ¿Qué hemos hecho al respecto? Nuestro gobierno ha firmado continuos tratados internacionales con el objetivo de defender nuestra biodiversidad y el acceso a nuestros recursos genéticos.

APROVECHEMOS LAS GRANDES RIQUEZAS

Y empezamos a cuestionarnos ¿Qué hace falta para que empecemos a desarrollar innovación a partir de nuestra biodiversidad? Encontraremos la respuesta en las trabas que impone el ámbito legal, institucional y financiero.

Sin embargo, hay dos aspectos que no debemos dejar de lado, la educación debe ser más activa y ayudar a promover las cadenas de valor que pueden generar nuestros productos nativos. El estado por su lado debe crear marcos regulatorios que sean operativos y no bloqueen el acceso, al contrario que lo faciliten y lo hagan transparente a los recursos genéticos que muchos investigadores nacionales necesitan.

Las soluciones vienen en camino de la mano de la Ministra del medio ambiente, junto con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y el Viceministerio de Pesquería están trabajando para que el acceso y el uso de los recursos biológicos sea más accesible, ordenado y estandarizado. Asimismo Concytec promueve la investigación en universidades, institutos y empresas.

Solo aumentando la capacidad científica y con el desarrollo tecnológico podemos innovar utilizando todas nuestras riquezas naturales y convertir en el Perú en un gran país.