La manera más deliciosa de quemar calorías

Por: Valeria Chuquimez

Si bien en los últimos años no se han dejado de investigar las propiedades del vino y también los efectos de todos sus componentes, esta vez la noticia fue un tanto sorprendente cuando se comprobó que ayudaría a quemar calorías.

El estudio fue publicado en The Journal of Physiology, y el equipo de investigación liderado por Jason Dyck afirma que esto permitirá a personas que no sienten mucho entusiasmo por ir al gimnasio mantenerse en forma de alguna manera.

¿Cuál es el efecto del resveratrol?

El resveratrol al entrar en el organismo produce un incremento de la frecuencia cardiaca, lo que fortalece al corazón y hace que los músculos se contraigan y relajen, entonces se vuelven mas fuertes y resistentes.

También ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, pero eso no es todo, se ha comprobado que ayuda mantener las fibras de colágeno que se encuentran en nuestra piel y produce un efecto anti edad. Pero recientes estudios hablan de sus propiedades contra el desarrollo de demencia y cáncer ya que es un fuerte antioxidante y nos evita los radicales libres.

Según el director del estudio, Jason Dyck, quien se muestra muy optimista con los resultados de su estudio, ya que no se habían demostrado que el resveratrol tenga efectos similares a los que se logran después de haber pasado por una sesión de entrenamiento, es en base a este efecto que se cree que el resveratrol tiene un alto potencial, incluso plantea crear una píldora con concentración pura de este componente para mejorar el rendimiento de una persona luego de ejercitarse.

Pero eso no es todo, en el último congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología que se dio en ciudad de Barcelona, Milos Taborsky, investigador checo, presentó una investigación en la que demostraba que el resveratrol que esta en el vino produce efectos beneficiosos pero no como lo mencionaba antes Dyck, si no que los efectos solo serían para las personas que practican ejercicio, ya que la combinación de ejercicio regular sumado al consumo de vino, ayuda a mejorar los marcadores de la ateroesclerosos y también reduce las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, pero solo si se hace ejercicio.

Para verificar los efectos es necesario la comprobación clínica, tal y como lo dijo Randolph Arroo, jefe de investigación de la Leicester School of Pharmacy en un reportaje de The Guardian, quien al igual que Dyck cree en la posibilidad de usar pastillas de resveratrol para combatir el cáncer de colon ya que el resveratrol se mantiene en el intestino.

Sin embargo, todos sabemos que el ejercicio continuo nos ayuda a prevenir muchas enfermedades y a mantener un estado de salud optimo, por lo que acompañarlo de un vaso de vino no vendría nada mal.

