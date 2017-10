La generación de los “millennials”

El narcisismo es algo común en los millennials.

Por: Valeria Chuquimez

Debemos tener en cuenta también las nuevas “profesiones” como blogueros, youtubers, estrellas de Instagram todo indica a que el narcisismo es algo común en los millennials.

A pesar de que este mal estigmatizar a un grupo de personas en general, esos son los “rasgos característicos” de los millennials sin embargo, no todos son ciertos, y esto de demostró gracias a un estudio.

Sorprendentemente existe una escala para medir el narcisismo en la personalidad, se llama Inventario Neuropsiquiatrico (NPI) y se ha empleado desde hace muchos años. Por lo que Brent Roberts quien es profesor de psicología de la Universidad de Illionis recopilo miles de cuestionarios realizados en la misma universidad desde 1992 y 2015, lapsos del tiempo para medir los rasgos de personalidad en los millennials.

El objetivo inicial del estudio era comprobar si el teste NPI era válido cuando median los rasgos en generaciones diferentes "En su mayor parte funcionaba bastante bien, pero encontramos algunos elementos que no funcionaban de forma consistente con grupos distintos, cuando lo ajustabas para corregirlo, veías descensos en los niveles de narcisismo desde los años noventa con respecto a 2000 y 2010 " fueron las palabras de Roberts. Pero luego quiso centrar el estudio en romper el mito del narcisismo.

El examen consiste en elegir opciones múltiples de como reaccionaria la persona en situaciones hipotéticas, teniendo como respuesta. Teniendo en cuenta que los patrones del narcisismo son la vanidad y el privilegio, se ha visto una tendencia descendente desde los 90’s hasta ahora según esta escala.

El promedio resulto entre 15 y 16, en una escala de 40 puntos por lo que los millennials no son tan narcisistas como lo dice el mito, pero ¿de dónde vino?

Es bien sabido que las generaciones jóvenes tienen diferencias y ninguno se salva de los comentarios de mayores como “en mi tiempo no era así” sin embargo esta generación en especial da mucho de qué hablar, según el psicólogo social Joshua Grubbs los jóvenes actuales son CONSIDERADOS como la generación más narcisista de la historia. Pero estas consideraciones se basan en criterios de personas mayores, a lo que el Dr. Roberts comenta "nuestra memoria tiene lagunas, así que no recordamos lo egocéntricos que éramos a esa edad" entonces solo ellos creen que hay una epidemia del narcisismo sin recordar la suya quizá porque no pudieron demostrarlo debido a que la comunicación no era tan abrumadora y la globalización no había llegado a un punto tan alto como ahora.

Quizás estas consideraciones no sean justas para los millennials, pero ahora estos mitos quedaron desmentido gracias a datos estadísticos y estudios científicos.

Fuente: