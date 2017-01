La felicidad y sus beneficios de salud no son exclusivos

La felicidad y sus beneficios de salud. Glow Images

Estas son excelentes noticias… aunque quizás no tan excelentes para los que tienen problemas para ser felices.

“Tengo un desorden bipolar y a veces me pregunto de qué manera los síntomas emocionales afectan mi felicidad y salud en general”, escribe “Tyla” en la sección de comentarios del artículo. “¿Es más difícil para mí, que sufro de una enfermedad que me hace más proclive a la depresión y la ansiedad?”.

Depende.

Si, como se piensa generalmente, la felicidad es más que nada un fenómeno químico, entonces sí, podemos suponer que quienes tienen problemas para producir esos químicos, están en peores circunstancias. Es un concepto bastante deprimente.

Si, por otro lado, hubiera otro recurso al que acudir en búsqueda de la felicidad, un lugar más seguro, confiable, que incluya menos químicos o desprovisto de químicos por completo, entonces no, nadie debería quedarse afuera. Ahora sí, eso suena mejor.

Sin embargo, por más que lo intentemos parece que no podemos erradicar la noción, o eludir las sanciones, de lo que la mayoría de las personas creen que la existencia está basada en la materia. Aun así, es una suposición que vale la pena cuestionar.

“La felicidad es espiritual y nace de la Verdad y el Amor”, afirma Mary Baker Eddy, una reformadora religiosa y pensadora, a quien muchos años de pruebas y tribulaciones le dieron la motivación necesaria para buscar la fuente, y los beneficios de salud aparejados, de la felicidad. “No es egoísta; y por lo tanto no puede existir sola: sino que requiere que toda la humanidad la comparta”.

Más que una mera afirmación de fe, la convicción de Eddy de que la felicidad se origina en algo fuera de lo material fue una declaración profunda de la verdad forjada por su propia experiencia de vida, una verdad que, a medida que fue entendiéndose mejor, tuvo el efecto de mejorar, no sólo su propia salud, sino la salud de todos a quienes les recomendó el mismo punto de vista espiritual.

Sin duda, hay momentos en los que adoptar esta perspectiva parece algo más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando advertimos nuestra fijación en la felicidad de los otros, lo que los comentadores sociales denominan “el miedo a perderse de algo” (o "FoMO" - Fear of Missing Out). No obstante, en estas mismas situaciones en las que simplemente estar abierto al concepto de que la felicidad, como expresión completamente espiritual, “requiere que toda la humanidad la comparta”, es especialmente útil para romper con cualquier bloqueo mental que pueda estar interponiéndose con la propia sensación de satisfacción.

Más importante que la revelación de que “la felicidad y la buena salud van de la mano” es entender que la felicidad no es exclusiva. Nadie se queda afuera. Y en última instancia, nadie puede o debe ser excluido de sus muchos beneficios, menos que de una buena salud.

Eric Nelson, como Comité de Publicación de la Ciencia Cristiana para California, escribe sobre la conexión entre la consciencia y la salud. Twitter @norcalcs Contacto en Perú: peru@compub.org

