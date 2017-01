La curación cristiana aún es posible

Glow Images

4104 2

La influencia de Jesús sobre la vida y la espiritualidad nos sigue hablando, y su éxito en el tratamiento de la enfermedad no ha podido ser emulado por la medicina moderna.

Durante siglos la gente creyó que sus obras sanadoras no podrían repetirse. Pero cuando nació la era de la investigación científica, se presentó inevitablemente la siguiente pregunta: ¿Estaban las curaciones de Jesús sustentadas por leyes científicas que podrían volver a demostrarse?

Una persona cuya vida fue directamente beneficiada por el mensaje sanador de Jesús fue Mary Baker Eddy. Casi 2000 años después de Cristo Jesús, Eddy experimentó y demostró continuamente el mismo poder sanador de Dios y siguió adelante hasta escribir Ciencia y Salud con la Llave de las Escrituras, fundar la iglesia de la Ciencia Cristiana y beneficiar profundamente el debate actual sobre la salud, la curación y la relación inquebrantable de la humanidad con Dios, probando que el método sanador de Jesús continúa siendo práctico hoy en día.

Como consecuencia de la percepción que Eddy obtuvo mediante su estudio de las obras sanadoras de Cristo Jesús, se presentó a los buscadores espirituales un nuevo paradigma: nuestro derecho divino a la salud y la armonía. Hace un tiempo publiqué un artículo sobre la salud desde esta perspectiva espiritual, y un lector se indignó porque el artículo hacía referencia a Mary Baker Eddy como teóloga y guía religiosa. Pero como Jesús expresó al enseñar a las multitudes: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino”; la animosidad de este lector se suavizó cuando otros lectores le hicieron ver que sus comentarios no eran sensatos. Me sentí agradecido por esta resolución cristiana de una diferencia de opinión.

Su comentario me inspiró a explorar lo que otras personas habían dicho en apoyo de Mary Baker Eddy y Ciencia y Salud. Ella recibió muchos premios y comentarios relativos a su obra y sus curaciones. Uno de ellos fue hecho por Mitch Horowitz. En la lista de los “100 estadounidenses más influyentes” de la revista The Atlantic, Horovitz puso a Ciencia y Salud en la categoría de libros que invitan a la reflexión y que pueden cambiar la vida de la gente. Además de publicar Ciencia y Salud, Eddy fundó The Christian Science Monitor, un periódico ganador del premio Pulitzer que presenta las noticias de una forma justa y equilibrada. Ella continuó emulando el amor de Cristo Jesús por la humanidad en sus escritos y en su vida, como lo expresa la siguiente cita de su libro No y Sí: “La oracio?n verdadera no es pedir a Dios que nos de? amor; es aprender a amar y a incluir a todo el ge?nero humano en un solo afecto”.

Estos son ejemplos y declaraciones poderosas de la contribución de Eddy, pero probablemente su aporte más profundo fue descubrir que el método sanador de Cristo Jesús continúa siendo demostrable hoy en día. Ella presentó sus conclusiones en Ciencia y Salud, enseñó el método sanador que había descubierto y sanó a muchas personas que acudieron a ella en busca de curación de problemas de salud. Un componente poderoso de estos resultados sanadores fue la actitud de compartir voluntaria e inspiradamente las curaciones, pues esto alentó a otras personas a encontrar un punto de vista espiritual más elevado de sí mismas. Quizás este sea un aspecto de lo que Eddy quiso decir cuando escribió en Ciencia y Salud: “...el progreso es la ley de Dios”. Lo que ella logró continúa ofreciendo respuestas sanadoras para cualquier persona que esté buscando, no sólo una mejor salud, sino su relación con Dios, el Amor divino.

Don Ingwerson escribe sobre salud y espiritualidad y representa al Comité de Publicación de la Ciencia Cristiana para el Sur de California. Twitter: @scalcs Artículo publicado originalmente en Aliso Laguna News, @AlisoLagunaNews

En este artículo:

Fuente: > Don Ingwerson escribe sobre salud y espiritualidad y representa al Comite de Publicacion de la Ciencia Cristiana para el Sur de California. Twitter: @scalcs