La ciencia auditiva detrás del amor

Por: Valeria Chuquimez

Una aplicación muy conocida Spotify lo ha afirmado, mediante el estudio “Science Behind the Song” este estudio se propuso a investigar la relación entre la música y el amor. El psicólogo musical Daniel Müllensiefen fue el encargado de llevarlo a cabo, para poder examinar la relación entre la música, el amor y la seducción para así tratar de entender la importancia que tiene la música en la vida amorosa, la conclusión fue la siguiente “La música activa las mismas zonas de placer del cerebro que la comida y el sexo”.

La investigación se llevó a cabo en Reino Unido, se entrevisto a un aproximado de 2000 personas de edades entre los 18 y 91 años, otro detalle que se tomó en cuenta acerca de los participantes fue su diferente gusto musical. Daniel Müllensiefen nos explica «No es sorpresa que tantos encuestados afirmaran que la música les estimulaba en el dormitorio. Gracias a la investigación neurocientífica, sabemos que la música es capaz de activar las mismas zonas de placer del cerebro que también responden a recompensas mucho menos abstractas como la comida, o el sexo». Estudios anteriores han demostrado que la canción de la famosa banda Queen “Bohemian Rhapsody” produce un orgasmos ¿será eso cierto? Quizá, quizá la veamos más adelante pero ese no es el tema del artículo . La canción que se eligió para excitar e incentivar a las parejas fe Sexual Healing de Marvin Gaye sin embargo como lo mencione antes, la canción Bohemian Rhapsody lleva la delantera e incluso algunas la consideran mejor que el sexo.

Un dato curioso es que cuando escuchamos música tenemos una sincronía de trasfondo por lo tanto construimos una expectativa de cómo va a seguir la canción, si la siguiente estrofa supera nuestras expectativas musicales entonces tendremos una respuesta emocional altamente positiva y al mismo tiempo involuntaria, estas “sorpresas” inesperadas que hay en una canción son las que básicamente generan fuertes sensaciones emocionales, que vendrían a ser placenteras e incluso excitantes.

El estudio “Science Behind the Song” nos reveló que la música juega un importante papel en nuestras vidas amorosas hoy en día, y es muy cierto si nos ponemos a pensar un poco sin necesidad de estudios científicos, hay simples hechos que lo comprueba, por ejemplo: varias parejas tienen rituales como tener relaciones sexuales mientras escuchan música y quizá lo hagan sin saber que esto los ayuda a estimularse más, también hay parejas que tienen “una canción” con la que se identifican, y obviamente cuando dedicamos canciones.

También se descubrió:

Que los hombres suelen cambiar de hábitos para escuchar música y gustos musicales con mayor frecuencia que las mujeres.

Que los hombres son más exquisitos que las mujeres al momento de seleccionar música para una cita, sobre todo si les gusta el punk o el metal.

Una de cada tres parejas pueden nombrar al menos el soundtrack de alguna película que ellos consideran “ mejores que el sexo ” y estos soundtracks serían de las películas: Dirty Dancing, Grease, Star Wars.

Algunas canciones consideradas mejores que el sexo son:

Bohemian Rhapsody-Queen

Sex On Fire-Kings of Leon

Angels-Robbie Williams

Bat Out Of Hell-Meatloaf

Living On A Prayer-Bon Jovi.

Canciones para coquetear al momento de bailar:

Dancing Queen-Abba

Lady In Red- Chris de Burgh

Sexy and I know It- LMFAO

Soundtrack-Dirty Dancing

Do You Think I’m Sexy- Rod Stewart

Canciones para escuchar durante el sexo:

Soundtrack- Dirty Dancing

Sexual Healing- Marving Gaye

Bolero- Ravel

Take My Breath Away-Berlin

Cualquiera de sus canciones – Barry White

Canciones para una cena romántica:

Lets Get It On- Marvin Gayne

Lady In Red- Chris de Burgh

Sexual Healing- Marving Gaye

Wonderful Tonigth-Eric Clapton

Moon River-Andy Williams

-Canciones para estimular

Sexual Healing- Marving Gaye

Lets Get It On- Marvin Gayne

Cualquiera de sus canciones – Barry White

Je T’aime- Serge Gainsbourg

Sex on Fire- Kings of Leon

Aparte de estos aportes, también se tomaron la molestia e hicieron un conteo de las 20 mejores canciones que son consideradas como las preferidas de las parejas para el momento en el que tienen relaciones sexuales. Y son estas:

1.Dirty Dancing- Anything from the soundtrack

2. Marvin Gaye- Sexual Healing

3. Ravel – Bolero

4. Berlin- Take My Breath Away

5. Barry White- Anything from his collection

6. Marvin Gaye- Let’s Get It On

7. Righteous Brothers- Unchained Melody

8. Celine Dion- Titanic Soundtrack / My Heart Will Go On

9. Serge Gainsbourg- Je T`aime

10. Whitney Houston- I Will Always Love you

11. Aerosmith- Don`t Want To Miss A Thing

12. Kings Of Leon- Sex On Fire

13. Rodgers & Hammerstein- Sound of Music

14. Tchaikovsky – 1812 Overture

15. Grease- Grease soundtrack

16. Donna Summer- I Feel Love

17. Boys To Men- I’ll Make Love To You

18. ABBA- Mama Mia

19. Tom Jones – Sex Bomb

20. Star Wars -Anything form the soundtrack

Después de leer la larga lista de canciones para las diferentes situaciones solo nos queda aceptar que no todo es estímulo físico o visual, la audición es de suma importancia cuando de placer se trata, muchas y casi todas las canciones que hemos leído pueden ser consideradas obras maestras, tras este estudio solo queda comprobado que a pesar de que cada quien tenga diferentes gustos musicales, oír un poco de música durante un encuentro sexual, nunca está de más ya que es capaz de potenciar el estado de placer para así poder establecer un ambiente en el uno mismo y la pareja se encuentren cómodos y disfruten. Y como vimos podemos variarla dependiendo de la situación en la que estemos o dependiendo de la pareja que tengamos.

