Guía Práctica para una Mente Positiva.

Equilibrio Mental

La actitud lo es todo.

Pero para alcanzar esta fortaleza mental que debemos hacer, cuales son los caminos que debemos recorrer y que nos llevaran con éxito a una vida más positiva y en el caso de los que nos ocupa tener una mente fortalecida, una Mente Positiva.

Ahora bien es el momento de actuar, no es lo mismo solo pensar y pensar y no actuar, por lo cual es muy cierto eso que se conocen por sus frutos.

Para tener una Mente Positiva, LO PRIMERO que debemos saber que solo nosotros estamos en nuestras mentes, por lo tanto Yo Construyo mis Pensamientos, somos uno con la mente y si Todo es mente, debemos pensar en positivo, Creer en nosotros mismos y asegurarnos que lo que pensemos sea realmente feliz, emocionante, dichoso, de paz, de amor, de tranquilidad, de armonía, si es lo que realmente necesitamos y requerimos, y si por supuesto es eso lo que queremos.

La Mente Positiva, se contagia de lo que estamos leyendo y escuchando, por lo tanto LO SEGUNDO que debemos saber es Tener la Atención Correcta, que estamos leyendo, a que canciones le prestamos atención, lo que estamos sintiendo y por consecuencia de lo que expresamos luego, es decir, que nutre nuestro ser, porque a lo que le prestamos atención en eso nos convertimos, por eso es importante saber escoger todo lo que entra en nuestra mente, saber escoger que es lo más beneficioso para nosotros mismos, un ejemplo muy seguro es que si nos dejamos atrapar por la melancolía, los pensamientos que vamos a tener seguramente no serán de ánimo, sino más bien de tristeza y desencuentros, por lo tanto debes aprender a concentrarte en adquirir solo lo mejor y apartar todo lo que te pueda ocasionar estados de baja frecuencia.

Por otro lado la Mente Positiva, se construye, se fortalece y se nutre, en consecuencia LO TERCERO, es que debemos tener una vida de Nutrición armónica, lo que se traduce, en alimentarnos sanamente, agradecer con toda el alma las pequeñas y grandes cosas de la vida, mantener una actitud positiva, consecuente, armónica, que involucre la acción consciente de ayuda y servicio.

Por otro lado la Mente Positiva, tiende a ser cada día una experiencia mejor para los individuos, por lo cual LO CUARTO, es Construir un mundo basado en la atención del Presente, haciendo que nuestra vida sea valiosa para nosotros mismos desde el ahora, limpiando pensamientos desagradables y sustituyéndolos con buenos pensamientos, afirmaciones positivas, constructivas, que nos generen placer a nosotros mismos, de la misma manera, desechando actitudes negativas, hábitos negativos y emociones negativas, que nos limitan y nos cargan de mucha mala vibraciones, por lo cual sin hacer muchos esfuerzos, se alejaran personas, hábitos y circunstancias que no los acerquen a la meta de positivismo, y que en consecuencia no vibran bajo nuestra misma frecuencia.

Sin embargo, no todo es un esquema rígido, la Mente Positiva, se adapta, resurge, florece, LO QUINTO, que debemos saber es ser Flexible, permitiendo que todo fluya con naturalidad, sin forzar nada, debido a que todo lo que necesitamos y requiramos lo lograremos con la mejor actitud, por lo cual tomate un tiempo para meditar, para visualizar, para descansar, para llenarte de energías, para renovar tus pensamientos, esto incluye escuchar la música que a ti te guste, hacer los deportes que tu elijas y nutrir tu espacio, con los colores y aromas con los cuales tú te sientas verdaderamente cómodo.

La verdad es que no hay que quedarse estancado, hay que fluir libremente, dejar que los acontecimientos pasen sin sentir que son solo personales y si uno nos toca y duele muy profundamente hacer un ejercicio de meditación, nos llevará a descubrir cuál es el verdadero motivo por el cual hemos atravesado por esa situación, por otro lado no estas anclado a una persona, lugar, cosa o circunstancia, puedes desde la nada volver a comenzar si te esfuerzas, por eso tenemos una mente brillante capaz de realizar proezas y si te pones a ver en tiempos de crisis seguramente pueden surgir grandes oportunidades no solo para nosotros mismos sino para la humanidad.

La Mente Positiva, es un Don que se puede cultivar, si eres consecuente, si crees en ti y tienes Autoestima, si tienes de verdad la fortaleza mental de poder construir tu mundo a tu manera, deseándote lo mejor y deseando a otros lo mejor, para que en conjunto vivamos en armonía y paz.

Por otro lado la Mente Positiva, se nutre con la acción consiente de:

La meditación, el agradecimiento, el Autocontrol, comiendo sano, esforzándose en motivarse y motivar a otros, haciendo ejercicios, escuchando música positiva, enfocándote en tus sueños y deseos, expresando siempre una afirmación constructiva, rodeándote de personas positivas, que te impulsen a surgir, descansando, visualizando y enfocándote en tu valor como ser humano.

Fuente: > Marco Mogollón