Es muy Cierto y no lo creía, eso que dice: Una Manzana por Día...

Las Manzanas

“Las Manzanas alejan a los médicos, brindan salud y además s

116

Y precisamente constituye tanto en una fruta muy saludable como en un buen remedio natural. Sabrosa, nutritiva y versátil, así se define la manzana por todas sus propiedades y beneficios.

Pero sabias que…

Es una de las frutas más saludable que existen en la actualidad y que puede ser consumida por todos, en todo momento y en todas las edades. No importa si es amarilla, verde o roja, cualquiera de ellas debe estar presente en nuestra dieta diaria. Existen al menos 2600 variedades de manzanas, todas únicas y llenas de beneficios, vitaminas y minerales.

Las manzanas tal cual se los he dicho, son ricas en vitaminas y minerales, ¿Pero cómo es posible esto?...Si, así es, las manzanas son unas de las frutas más beneficiosas para la salud. Por algo existe aquella vieja frase que dice: “Una manzana por día aleja al médico de tu vida”… y es realmente cierto ya que el consumo diario de manzanas previene y cura a la vez múltiples dolencias, revitalizándonos, dándonos energía y vitalidad y una vida longeva.

LAS MANZANAS, además de ser una buena fuente de fibra, contienen muchos nutrientes que ayudan a mejorar tu salud. Comer manzanas con todo y piel es muy beneficioso para el organismo, por si fuera poco contienen innumerables vitaminas entre las que mencionamos A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7m B9, B12, E, y K. También es rica en minerales como el calcio, sodio, hierro, zinc, magnesio, potasio, fósforo, manganeso y cobre.

Son ricas Fito-nutrientes, flavonoides y polifenólicos, por lo que al contener vitamina C es una verdadera fuente mágica de antioxidante natural de gran alcance, con lo cual ayuda al organismo a desarrollar una resistencia natural contra agentes infecciosos y a eliminar los radicales libres dañinos y pro inflamatorios del cuerpo, lo que conlleva a la destrucción del organismo y de los tejidos que lo conforman.

Ahora te provoca una Manzana… Si es así, no lo dudes porque con ella encontrarás una fuente inagotable de sabor frescura, vitalidad, energía y una buena carga de salud, no lo pienses más y mejor ve a la tienda y no te olvides de comprar las manzanas del día a día.

Loading...

Fuente: > Marco Mogollon